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Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!

Alfa Romeo, bugün Barselona'da gerçekleştirilen Shakedown etkinliğinden mutlu şekilde ayrıldı.

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Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!
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Alfa Romeo F1 Team Stake, bugün Barselona pistine gelerek, yeni C43'ü ilk kez piste çıkardı. Shakedown etkinliğine, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu katıldı.

Daha önce planlandığı üzere etkinlik, toplamda 100 km sürdü ve hem Zhou hem de Bottas yeni aracın tadına bakmış oldular. Ayrıca yedek pilot Theo Pourchaire de etkinlikte hazır bulundu.

Araç, teknik direktör Jan Monchaux'nun gözetiminde çeşitli sistem testlerinden geçti ve bazı kontrol çalışmaları yapıldı.

Sonuç olarak C43, sorunsuz bir shakedown'ı geride bıraktı ve takımı mutlu etti.

Alfa Romeo F1 Team Stake Teknik Direktörü Jan Monchaux, "C43'ümüzü piste ilk kez çıkarmak, sezonumuz için çok önemli bir an."

MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

"Bu bizim sezonumuzun başlangıcını işaret ediyor ve yeni sezonun  ne kadar yakın olduğunu gösteriyor."

"Bugün sadece araçta değil, ekibin kendisinde de her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmak adına önemli bir gündü."

"Araç üzerinde çalışan herkese ve tabii ki partnerimiz Ferrari'ye bizi bu noktaya getirdikleri için teşekkür etmeliyiz."

"Test için hazırız ve Bahreyn'de çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Takım patronu Alessandro Alunni Bravi de ilk testten mutlu olduklarını belirtirken, "Önümüzdeki zorlukların farkındayız. Fakat aynı tutum ve aynı çaba sayesinde başarılı olacağımıza, bu sayede de ileriye doğru gideceğimize eminim." diye ekledi.

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