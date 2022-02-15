Özel: Alfa Romeo, C42'yi yağmur altında Fiorano'da piste çıkardı!

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Alfa Romeo sürpriz şekilde yeni C42'yi bugün, Fiorano'da piste çıkarmayı tercih etti.

Motorsport.com'un özel olarak edindiği fotoğraflarda, aracın direksiyonuna geçen ismin Valtteri Bottas olduğu görülüyor. Fin pilot, gelecek hafta yapılacak test için Barselona'ya gönderilecek olan yeni C42 ile ilk sürüşü yapan isim oldu.

Fotoğraflarda Fin pilotun, siyah bir kask taktığı da görülüyor.

İsviçreli ekip geçmişte de yine ilk shakedown sürüşünü Ferrari'nin pisti olan Fiorano'da yapmayı seçmişti. Özellikle 2019 ve 2020 bunun en önemli örnekleriydi.

Bu ilk sürüş etkinliğine Ferrari'den mühendisler de katıldı. Bu açıdan hem takım, hem de Ferrari motor hakkında değerli bilgiler edinmiş oldular.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 1 / 4 Fotoğraf: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 2 / 4 Fotoğraf: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 3 / 4 Fotoğraf: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 4 / 4 Fotoğraf: Davide Cavazza

Motorsport.com'un özel fotoğraflarına bakıldığında, Jan Monchaux tarafından tasarlanan araçta kamuflaj renk düzeni olduğu görülüyor.

Takım, 23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak testte de yine kamuflaj renk düzenini kullanacak. Gerçek renk düzeni ise 27 Şubat'ta tanıtılacak.

Fakat ilk sürüş için şartlar pek de ideal değildi. Fiorano'da epey yağmur vardı ve yağmur, bir noktada yerini kara bıraktı.

Yine de takım, yağmur lastikleriyle toplam 100 kilometrelik bir sürüş yapmayı ve hem motorun hem de aracın tüm sistemlerini kontrol etmeyi amaçlıyor.

Takımın çaylak ismi Guanyu Zhou'nun yeni aracı sürüp sürmeyeceği şimdilik belirsiz.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 1 / 3 Fotoğraf: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 2 / 3 Fotoğraf: Davide Cavazza 2022 Alfa Romeo in action 3 / 3 Fotoğraf: Davide Cavazza