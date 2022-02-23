Alfa Romeo, C42'nin tabanını yükseltmek zorunda kaldı

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Alfa Romeo C42'yi Barselona testlerinde ilk kez sürmekle görevlendirilen isim Robert Kubica'ydı. Polonyalı pilot, kamuflaj renk düzenine sahip C42 ile pazartesi sabahı piste çıktı.

Fakat Kubica, yalnızca dört tur attıktan sonra uzun bir süre garajda kalmak zorunda kaldı. Yaklaşık iki saatlik kaybın ardından gözler Alfa Romeo'ya çevrildi.

Bazıları Fiorano'da düzenlenen shakedown etkinliğinde Alfa Romeo aracında çıkan vites kutusu hidroliğiyle alakalı problemin tekrarlandığını düşünüyordu.

Fakat kaynaklar, durumun böyle olmadığını ortaya koydular.

C42'nin vites kutusunda herhangi bir sorun yoktu fakat mühendisler aracın tabanı yere çok yakın olduğu ve her iniş çıkışta aracın tabını yere çarptığı için, süspansiyonlar üzerinde çalışıyorlardı.

Kısacası Alfa Romeo, tabanın hasar almasının önüne geçmek amacıyla aracın yerden yüksekliğini gözden geçirmek zorunda kaldı ve sabah seansında önemli saatler kaybetti.

Robert Kubica, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images