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Alfa Romeo, C42'nin tabanını yükseltmek zorunda kaldı

Robert Kubica, Barselona'da gerçekleştirilen testle beraber yeni C42'yi ilk kez sürdü. Fakat test Polonyalı pilot için başarılı geçmedi çünkü aracın tabanı yere çok yakındı ve aracı yükseltmek gerekti.

Alfa Romeo, C42'nin tabanını yükseltmek zorunda kaldı
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Alfa Romeo C42'yi Barselona testlerinde ilk kez sürmekle görevlendirilen isim Robert Kubica'ydı. Polonyalı pilot, kamuflaj renk düzenine sahip C42 ile pazartesi sabahı piste çıktı.

Fakat Kubica, yalnızca dört tur attıktan sonra uzun bir süre garajda kalmak zorunda kaldı. Yaklaşık iki saatlik kaybın ardından gözler Alfa Romeo'ya çevrildi.

Bazıları Fiorano'da düzenlenen shakedown etkinliğinde Alfa Romeo aracında çıkan vites kutusu hidroliğiyle alakalı problemin tekrarlandığını düşünüyordu.

Fakat kaynaklar, durumun böyle olmadığını ortaya koydular.

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C42'nin vites kutusunda herhangi bir sorun yoktu fakat mühendisler aracın tabanı yere çok yakın olduğu ve her iniş çıkışta aracın tabını yere çarptığı için, süspansiyonlar üzerinde çalışıyorlardı. 

Kısacası Alfa Romeo, tabanın hasar almasının önüne geçmek amacıyla aracın yerden yüksekliğini gözden geçirmek zorunda kaldı ve sabah seansında önemli saatler kaybetti. 

Robert Kubica, Alfa Romeo C42

Robert Kubica, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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