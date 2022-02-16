Alfa Romeo, C42 ile ilk testini başarılı şekilde tamamladı

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Alfa Romeo, yeni aracının örtüsünü 27 Şubat'ta kaldıracağını açıklamıştı. Fakat sürpriz şekilde salı günü Fiorano'da piste çıktılar.

Takım, yeni sezonda kullanacağı C42 aracını, Ferrari'ye ait olan İtalya'daki Fiorano pistinde ateşledi.

Aracın direksiyonuna geçen isim, bu yıl Mercedes'ten Alfa Romeo'ya geçen 32 yaşındaki Valtteri Bottas oldu.

Şartlar test için pek ideal değildi ve Bottas, yağmur lastikleriyle piste çıkmak zorunda kaldı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Davide Cavazza

Aracın piste çıktığı ilk anları takım patronu Frederic Vasseur, teknik direktörü Jon Monchaux ve takımın yeni pilotu Guanyu Zhou da takip etti.

Alfa Romeo, ilk testte kamuflaj renk düzeniyle çalışacağını duyurmuştu ve bu 100 kilometrelik çekim gününe de yine kamuflaj tasarımıyla katıldılar. Bottas da bu kapsamda siyah bir kaskla sürüş yaptı.

Akşam saatlerinde bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, C42 ile Fiorano'da yaptığı ilk sürüşün "başarıyla tamamlandığını" duyurdu.

Açıklamada, Bottas'ın yerel saatle 11:00'de piste çıktığı ve yağmura rağmen gün boyunca 100 kilometrelik bir test tamamladığına yer verildi.

Takım artık 23-25 Şubat'ta Barselona'da yapılacak teste konsantre olacak.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Davide Cavazza