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Formula 1 / Alfa Romeo Fiorano testi Son dakika

Alfa Romeo, C42 ile ilk testinde hidrolik sorunu yaşamış!

Hinwil merkezli ekip, yeni C42 aracını Valtteri Bottas'la beraber Fiorano'da piste çıkarmıştı. Fakat 100 kilometrelik test, Fin pilotun üç saat boyunca beklemesine yol açan bir vites kutusu sorunu nedeniyle kesintiye uğradı. İncelemelerde hidrolik sızıntı olduğu anlaşıldı.

Alfa Romeo, C42 ile ilk testinde hidrolik sorunu yaşamış!
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Alfa Romeo, geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde yeni aracını kamuflaj tasarımıyla beraber Fiorano'da piste çıkarmıştı.

16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen test için Ferrari'nin test pisti Fiorano kullanıldı ve hedef, 100 kilometrelik bir çekim günü düzenlemek üzerineydi.

Fakat Motorsport.com İtalya, ilk sürüşün sorunsuz geçmediğini çünkü  Alfa Romeo'nun üç saatlik bir kayıp yaşamasına yol açan bir hidrolik sızıntı yaşandığını öğrendi. Bu sızıntı, aracın vites kutusunda yaşandı.

Hinwil merkezli ekibin mühendisleri , aracın vites kutusunun kilitlenmesine neden olan hidrolik kaybına neyin neden olduğunu buldular.

Sistemin hâlâ Ferrari tarafından sağlandığı doğru olsa da, geri kalan her şey Jan Monchaux önderliğindeki Alfa Romeo mühendisleri tarafından yeniden tasarlandı : karbon kutu bir Alfa Romeo tasarımı çünkü aracın arka süspansiyonu F1-75'in tasarımına benzemiyor. Ferrari temelde çekme kollu süspansiyon kullanırken, Alfa Romeo itme kollu tasarım tercih etti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Davide Cavazza

Bu seçim, vites kutusuyla alakalı hidroliğin yeniden tasarlanmasını da gerektirdi ve Fiorano'da yaşanan sorunun temel sebebi de buydu.

İsviçreli ekibin böyle bir sorunu Fiorano'da yaşaması, kendileri adına önemliydi çünkü sezon öncesi testlerinde yaşasalardı, önemli bir pist üstü süresini kaybedeceklerdi.

Alfa Romeo mühendisleri, kendi tasarımlarından kaynaklanın hidrolik sorunu çok önceden keşfettikleri için sızıntıyı çözmek için vakit bulmuş oldular. Bu da Barselona'ya daha emin adımlarla gitmelerini sağlayacak.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Davide Cavazza

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