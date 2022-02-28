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Alfa Romeo, C42 ile ikinci çekim gününü tamamladı

Alfa Romeo, pazar günü lansman sonrası düzenlediği reklam çekimini tamamladı.

Alfa Romeo, C42 ile ikinci çekim gününü tamamladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alfa Romeo, yeni renk düzenini pazar günü gerçekleştirilen lansmanla tanıtmış ve nihayet gerçek aracını göstermişti.

Takım, lansmandan kısa bir süre sonra C42'yi Barselona'da Guanyu Zhou ile piste çıkardı. Takım böylelikle iki reklam çekimi hakkında ikincisini de kullandı.

100 kilometrelik bu sürüşte direksiyona yedek pilot Robert Kubica da geçti. Takım testin tamamlandığını doğruladı ancak nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
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Fotoğraf: Alfa Romeo

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
2/7

Fotoğraf: Alfa Romeo

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
3/7

Fotoğraf: Alfa Romeo

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
4/7

Fotoğraf: Alfa Romeo

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
5/7

Fotoğraf: Alfa Romeo

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
6/7

Fotoğraf: Alfa Romeo

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42
7/7

Fotoğraf: Alfa Romeo

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