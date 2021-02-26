Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı

Yeni aracı C41'i geçtiğimiz günlerde tanıtan Alfa Romeo, film çekimi kapsamında yeni aracını ilk defa İspanya'nın Barselona pistine çıkardı.

Alfa Romeo C41'i ilk kullanan isim, takımın yedek pilotu Robert Kubica olurken Kimi Raikkonen de pistteydi.

Takım büyük ölçüde pistin kısa versiyonunu kullandı ve kurulum turlarıyla birlikte yeni araçla toplam 29 tur attı.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo

Kubica, "Yeni aracı ilk kez kullanan olmak her zaman özeldir. Bugün her şeyin planlandığı gibi çalıştığından, tüm sistemlerin çalıştığından emin olmaya odaklandık. Bu açıdan performans hedefimiz yoktu. Ancak yine de aracı sürme heyecanı azalmadı. Araç iyi hissettirdi. Sezonun ilerleyen dönemlerinde aracı yeniden sürmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Takım Patronu Frederic Vasseur, "Bugünkü çalışmamız, sezon hazırlıklarımız açısından kritik bir adımdı. Günün planlandığı gibi geçmesinden memnunum."

"Koyduğumuz tüm kontrol hedeflerini gerçekleştirdik. Artık ilk verileri analiz etmeye odaklanıp, iki hafta sonra gerçekleştirilecek testlere hazırlanabiliriz." dedi.

Takım ilk testi herhangi bir sorun yaşamadan tamamlandı. Sezonun ilk yarışı 28 Mart'ta Bahreyn'de gerçekleştirilecek. Sezon öncesi testler ise 12-14 Mart tarihleri arasında yine Bahreyn'de düzenlenecek.