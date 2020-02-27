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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, C39'un ilerlemesinden memnun

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Alfa Romeo, C39'un ilerlemesinden memnun
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 16:38

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vassueur, Barcelona testlerinin kendileri için iyi geçtiğini söyledi.

Alfa Romeo, 2019 sezonundaki Formula 1 aracını istediği seviyede geliştirmeyi başaramamıştı ve sonuç olarak sezonu sekizinci sırada noktaladı.

Bu yılki Barcelona testlerinde şimdiye kadar iyi bir performans sergileyen İtalyan ekip, orta grupta puan savaşı vermeyi hedefliyor. Kimi Raikkonen de aracın iyi durumda olduğunu söylemişti.

Konu hakkında konuşan takım patronu Frederic Vasseur, C39'u gelişiminden memnun olduklarını doğruladı.

Vasseur, “Testlerin başlangıcından bu yana, çok fazla tur attık ve dayanıklılıkla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Bu, önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Kalan süreç aracın hızı üzerinde çalışmayı planlıyoruz, ancak burada herhangi bir şey hakkında yorum yapmak için henüz çok erken."

"Ama en azından geçen hafta ve dün sahip olduğumuz uzun sürüşlerde her şey yolundaydı. Yarın bizi nelerin beklediğini görelim, ama dünkü programla iyi iş çıkardık."

"Kimi Raikkonen gün sonunda yarış simülasyonu yaptı ve sahip olduğu hızı herhangi bir şeyle karşılaştırılmak zor olsa da, başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Ne olursa olsun standartlarımız düşünüldüğünde her şey yolunda gitti."

"Şimdiye kadar her şey yolunda ve bir korelasyon tarafında da durum iyi. Ama diğer tüm takımlarda olduğu gibi, şimdi birkaç ondalık bulmaya çalışmak bizim için çok önemli." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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