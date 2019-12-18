Alfa Romeo C39, ilk çarpışma testinde başarısız oldu

Alfa Romeo Racing, Milan'ın hemen dışındaki Bollate'deki CSI merkezinde yeni C39'un monokok kısmını çarpışma testlerine soktu.

2020 projesi üzerinde yapılan ilk testler (C39 olarak adlandırılacak) Hinwil fabrikasında pozitif şekilde sonuçlandı, ardından takım resmi test için şasiyi İtalya'ya götürdü, fakat buradaki FIA testinde sonuçlar farklıydı.

Takımlar her zaman ağırlık konusunda minimum seviyede kalmaya çalışıyor ve bundan ötürü C39'un önden yapılan ilk çarpışma testini geçememesi, son yıllarda eşine az rastlanır bir durum değil.

Fakat bu, takım için beklenmedik bir sonuçtu ve takımın daha fazla vaktini alacak. Hinwil merkezli ekip, FIA tarafından istenen pek çok testi geçmesi gerekiyor. Şimdi hasarlı şasi, testlerde yeniden kullanılabilir ancak gövdenin yeniden üretilmesi gerekiyor.

İsviçreli ekip tam da bundan ötürü fazladan mesai yapmak zorunda kalacak.

Takım henüz lansman tarihini açıklamadı ve bunu Şubat ayının ikinci haftasında yapmaları planlanıyor.