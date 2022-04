Alfa Romeo, bu yıl start sorunu yaşayan tek takımın kendileri olmadığına inanıyor

İsviçreli takım sezon başında start problemleriyle karşı karşıya kaldı ve bu durum her iki yarışta sürücüleri olumsuz etkiledi.

Başlangıçların bir kısmı iyi olsa da, diğerlerinde debriyaj titreşiminden kaynaklı kötü geçiyor. Bunun en net örneği, Valtteri Bottas'ın Bahreyn'deki startıydı.

Ayrıca Guanyu Zhou, her iki yarışta da startta sorun yaşadı ve Suudi Arabistan GP'de geriye düşmesinin ardından epey sinirliydi.

Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, sorunların 2022 araçlarında bir araya gelen bir dizi faktör tarafından tetiklendiğini ve soruna çözüm bulmanın kolay olmadığını düşünüyor.

Monchaux, "Görünüşe göre iki veya üç takım haricindeki diğer pek çok takım şu anda startta güç aktarma organıyla alakalı titreme sorunu yaşıyor. Yani sorunu yaşatan tek takım biz değiliz."

"Araçlar gride yerleştiği zaman onlara baktığınızda hepsinin biraz titrediğini görebilirsiniz. Bu, bana göre çabucak düzeltilemeyecek bir şey çünkü sonunda güç aktarma organından kaynaklanıyor. Hal böyle olunca sorun sertlik, ağırlık, debriyajın konumu, yeni lastikler veya araç ağırlığıyla ilgili olabilir."

"Şu anda bir şey söylemek için biraz erken ve şahsen henüz bu konuyu derinlemesine inceleyemedim. Fakat bununla baş etmenin yolları var."

"Titremeye rağmen iyi başlangıçlar yapabildik. Bu, sürücünün gaz pedalı ve debriyaj konusunda normal koşullarda olduğundan çok daha nazik olmasını gerektiriyor."

Valtteri Bottas was swallowed by the pack at the start in Bahrain after qualifying sixth

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images