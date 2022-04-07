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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Alfa Romeo, bu yıl start sorunu yaşayan tek takımın kendileri olmadığına inanıyor

Alfa Romeo'nun teknik direktörü Jan Monchaux, şu anda debriyajda dalgalanma sorunu yaşayan tek takımın kendileri olmadığını düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alfa Romeo, bu yıl start sorunu yaşayan tek takımın kendileri olmadığına inanıyor
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İsviçreli takım sezon başında start problemleriyle karşı karşıya kaldı ve bu durum her iki yarışta sürücüleri olumsuz etkiledi.

Başlangıçların bir kısmı iyi olsa da, diğerlerinde debriyaj titreşiminden kaynaklı kötü geçiyor. Bunun en net örneği, Valtteri Bottas'ın Bahreyn'deki startıydı. 

Ayrıca Guanyu Zhou, her iki yarışta da startta sorun yaşadı ve Suudi Arabistan GP'de geriye düşmesinin ardından epey sinirliydi.

Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, sorunların 2022 araçlarında bir araya gelen bir dizi faktör tarafından tetiklendiğini ve soruna çözüm bulmanın kolay olmadığını düşünüyor.

Monchaux, "Görünüşe göre iki veya üç takım haricindeki diğer pek çok takım şu anda startta güç aktarma organıyla alakalı titreme sorunu yaşıyor. Yani sorunu yaşatan tek takım biz değiliz."

"Araçlar gride yerleştiği zaman onlara baktığınızda hepsinin biraz titrediğini görebilirsiniz. Bu, bana göre çabucak düzeltilemeyecek bir şey çünkü sonunda güç aktarma organından kaynaklanıyor. Hal böyle olunca sorun sertlik, ağırlık, debriyajın konumu, yeni lastikler veya araç ağırlığıyla ilgili olabilir."

"Şu anda bir şey söylemek için biraz erken ve şahsen henüz bu konuyu derinlemesine inceleyemedim. Fakat bununla baş etmenin yolları var."

"Titremeye rağmen iyi başlangıçlar yapabildik. Bu, sürücünün gaz pedalı ve debriyaj konusunda normal koşullarda olduğundan çok daha nazik olmasını gerektiriyor."

Valtteri Bottas was swallowed by the pack at the start in Bahrain after qualifying sixth

Valtteri Bottas was swallowed by the pack at the start in Bahrain after qualifying sixth

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Start ​​sorunları Alfa Romeo için baş ağrısına yol açsa da takım, aracın genel rekabet seviyesinden memnun görünüyor.

Bottas bu sezon şimdiye kadar yapılan iki yarışta da son bölüme kaldı ve pazar günü de yine ilk on içerisinde mücadele etti.

Minimum ağırlık sınırına yakın bir araç üretmek, hiç şüphesiz takıma yardım ediyor fakat Monchaux, buna güvenemeyeceklerini söyledi.

Takımının ağırlık avantajı hakkında konuşan Monchaux, “Diğerleri hakkında yorum yapamam ama pek çok kişinin fazla ağırlıktan şikayet ettiğini duyuyorum."

"Şu anda bu tarz sorunlar yaşamıyoruz ve bu da bize kesinlikle yardımcı oluyor çünkü ağırlık sizi yavaşlatan bir şey. Kuşkusuz lastik yönetimi açısından da bize yardımcı oluyor."

"100 kiloluk bir farktan bahsetmiyoruz ama şu noktada bizim için bir artı."

"Yine de en geç Barcelona'dan sonra takımların çoğu toparlanacak. Bu yüzden öylece rahatlayıp 'Evet, tamam, ödevimizi tamamladık' diyemeyiz çünkü diğerleri yetişmeye başlıyorlar."

"Artı tarafına bakarsak şu anda fabrikada  performans çalışması yapmaya odaklanabiliyoruz, aero performanstan en iyi şekilde faydalanırken, aracın ağırlığını azaltmaya çalışmak zorunda değiliz, ki bu da bizim için karmaşık bir çalışma olurdu."

"Ayrıca bunu yapmak çok pahalı. Yani tek başına aracı 3/4/5 veya 10 kilo hafifletmek için bir servet harcamak zorunda kalmamak, bütçe sınırı açısından daha iyi. Çünkü böyle bir durumda olmak epey acı verici olurdu."

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