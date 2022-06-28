Alfa Romeo, Britanya GP itibariyle yedek parça sıkıntısı yaşamayacak

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Hinwil merkezli ekip son dönemde parça yeterliliği konusunda sıkıntılar yaşadı. Dayanıklılık sorunları yaşayan Alfa Romeo pilotları, hem pist üstü zamanları kaybettiler hem de yarışa hazırlanırken eski parçaları kullanmak zorunda kaldılar.

Bunun nedeni takımın yedek parça açısından kötü durumda olması ve Cuma günü bir kaza ihtimali nedeniyle yeni parçaları riske atmak istememesiydi.

Ancak güncel parçaları yeteri kadar sayıda üretmeyi başaran takım, bundan böyle bu tür şeyler düşünmek zorunda kalmayacak. Şu anda hem Valtteri Bottas hem de Zhou Guanyu için yeteri kadar parça üretilmiş durumda.

Alfa Romeo'nun Pist Mühendisliği Bölümü Başkanı Xevi Pujolar, daha önceden yaşadıkları durumu şu şekilde açıkladı: "Cuma günleri hâlâ dayanıklılık sorunları yaşıyoruz ve bu, daha iyi olmak için üzerinde çalıştığımız bir konu."

"Ancak aynı zamanda performans konusunda da sorun yaşıyoruz çünkü Cuma günleri eski parçalarla çalışıyoruz. Gelecek yarıştan itibaren, tüm hafta sonu aynı paketle yarışabileceğimiz durumda olacağız. Bu sayede her şey daha kolay olacak."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, in the garage Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Pujolar, parça havuzu konusunda yaşadıkları sıkıntının sezon başında yaşadıkları bazı kazaların sonucu olduğunu söyledi.

Pujolar, "Sezon başında bazı kazalarımız oldu. Ardından kullandığımız paket ve yeni paketler için gereken yedek parçayı paralel bir şekilde yetiştirmemizin gerektiği bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu yüzden bir kısıtlamaya sahiptik. Silverstone'dan itibaren iyi bir durumda olacağız."

"Bu konuda biraz dikkatli olmaya çalıştık. Bakü, Montreal ve Monako'da duvarlar çok yakın olduğu için, Cuma günleri hasar almamız halinde bunun bedelini sonradan ödemek istemedik. Ancak en azından gelecek birkaç yarışta durumumuz daha iyi olacak." dedi.

Alfa Romeo bu sezon zaman zaman etkileyici performans sergiledi. Pujolar, Britanya GP'de Red Bull ve Ferrari'nin arkasındaki mücadeleye ortak olmak istediklerini söyledi.

Pujolar, "Orta grubun önlerinde savaşmayı umuyoruz ancak neler olacağını görmemiz lazım."

"Silverstone'a güncelleme getiren takım olacak mı bilmiyorum ancak şu ana kadar tüm pistlerde oldukça istikrarlıydık. Yani farklı tür pistlerde, aerodinamik verimlilik açısından farklı olan pistlerde istikrarlı bir şekilde iyi olmayı başardık."

"Gelecek yarışlarda orta grubun üst sıralarında Alpine ve McLaren ile mücadele etmeyi bekliyoruz. Bakalım birkaç puan, iki araçla birden puanlar alabilecek miyiz? Hedefimiz bu."

"İki araçla birden sıralamalarda 3. seansa kalmak istediğimiz bir pozisyondayız. Eğer bunu yapabilirsek, bu durumda öncelikle Alpine'e karşı sağlam yarışlar çıkarabiliriz." dedi.