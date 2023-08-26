Alfa Romeo, Bottas'ın basın toplantısına gecikmesinden ötürü kınama aldı

Perşembe günü düzenlenen ve bir nevi hafta sonunun gayri resmi açılışı konumundaki basın toplantılarına FIA büyük önem veriyor.

Öyle ki, basın toplantılarına mazeret göstermeksizin katılmak yasak, hatta son örnekten gördüğümüz üzere geç kalmak dahi sıkıntı teşkil ediyor.

Dünkü basın toplantıları başladığında ortada görünmeyen Bottas, birkaç dakika gecikmeli olarak medya alanına ulaştı, ancak bu davranışı çoktan FIA tarafından incelemeye alınmıştı.

Komiserler kurulunda Bottas ile ifade vermeye giden takım temsilcisi ise Bottas'ın programının değiştirildiğini ancak kendisine haber verilmediğini belirterek sorumluluğu üstlendi.

Olayın ardından Alfa Romeo'ya kınama cezası veren FIA, bir daha böyle bir ihlalin tekrarlanmaması için de uyarıda bulundu.

FIA'nın açıklamasında, "Takım temsilcileri, iki Alfa Romeo pilotunun da programlarının değiştirildiğini, ancak Bottas'a nerede olması gerektiğini yeterince erken bildirmediklerini belirttiler."

"Ayrıca, tüm medyanın kendisiyle konuşma fırsatı bulmasını sağlamak için [Bottas'a] ek süre tanındığını belirttiler.

"FIA medya delegesi de komiserlere ilgili takım ve pilotun bu tür toplantılara katılım konusunda genellikle özenli davrandığını bildirdi."

"Bunun bir takım hatası olduğu anlaşıldığından, komiserler en uygun cezanın sürücüden ziyade takıma verilecek bir kınama cezası olduğuna karar vermiş ve tekrarı halinde başka cezaların da gündeme gelebileceği uyarısında bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.