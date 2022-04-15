Alfa Romeo, Bottas ile yaşanan olayın ardından Stroll'e ceza verilmediği için şaşkın
Alfa Romeo, Lance Stroll'ün, Avustralya Grand Prix'sinde Valtteri Bottas'ı pistin dışına çıkmaya zorlamasına rağmen neden ceza almadığını merak ediyor.
Yeni F1 direktörleri, sezon başlamadan önce sürücülere yarışma kurallarını açıkladılar ve başka bir sürücüyü pistin dışında çıkmaya zorlamanın cezalandırılacağını söylediler.
Fakat Niels Wittich'in yarış direktörlüğü yaptığı Avustralya Grand Prix'sinde bariz bir ihlal olmasına rağmen Stroll'e ceza verilmedi.
Stroll, yarış sırasında dışarıdaki Bottas'ı geçmeye çalıştı ancak Finli sürücüyü dışarı çıkmaya ve sol lastiklerini çime sokmaya zorladı.
Bottas, radyodan takıma şunları söyledi: "Stroll beni pistin dışına çıkmaya zorladı, geçişi yeniden inceleyin."
Fakat hakemler hiçbir aksiyon almadı ve Alfa Romeo pist üstü mühendisliği başkanı Xevi Pujolar, bu karara şaşırmış durumda.
Pujolar, The Race'e, "Ceza almasını bekledik ancak almaması hoş olmadı." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bottas, Stroll'ün yarışının "sınırda" olduğunu söyledi.
Finli pilot, "Bazı noktalarda pistin dışına çıkmak zorunda kaldım."
"Bunun ideal olduğunu düşünmüyorum ama açıkça görülüyor ki o, daha agresif sürücülerden biri ve bu yüzden ceza aldı." dedi.
Fakat Stroll'ün cezası, Bottas'ı dışarı ittiği için değil, düzlüklerde zikzak çizdiği için verildi.
Stroll ise Bottas'ı hazırlıksız yakaladığını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Aston Martin pilotu, "Sanal güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladığında onu hazırlıksız yakaladım."
"İyi bir mücadeleydi." dedi.
Bottas, yarışı 8. sırada bitirirken, Stroll 12. sırada puan alamadı.
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