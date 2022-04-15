Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Yedi takım, 2023 için bütçe sınırının arttırılmasını istiyor Sonraki / Ricciardo: "Eve dönüşümün 'acı dolu' geçmemesi güzeldi"
Formula 1 Haberler

Alfa Romeo, Bottas ile yaşanan olayın ardından Stroll'e ceza verilmediği için şaşkın

Alfa Romeo, Lance Stroll'ün, Avustralya Grand Prix'sinde Valtteri Bottas'ı pistin dışına çıkmaya zorlamasına rağmen neden ceza almadığını merak ediyor.

Ekleyen:
Alfa Romeo, Bottas ile yaşanan olayın ardından Stroll'e ceza verilmediği için şaşkın
Haberi dinle

Yeni F1 direktörleri, sezon başlamadan önce sürücülere yarışma kurallarını açıkladılar ve başka bir sürücüyü pistin dışında çıkmaya zorlamanın cezalandırılacağını söylediler.

Fakat Niels Wittich'in yarış direktörlüğü yaptığı Avustralya Grand Prix'sinde bariz bir ihlal olmasına rağmen Stroll'e ceza verilmedi.

Stroll, yarış sırasında dışarıdaki Bottas'ı geçmeye çalıştı ancak Finli sürücüyü dışarı çıkmaya ve sol lastiklerini çime sokmaya zorladı.

Bottas, radyodan takıma şunları söyledi: "Stroll beni pistin dışına çıkmaya zorladı, geçişi yeniden inceleyin."

Fakat hakemler hiçbir aksiyon almadı ve Alfa Romeo pist üstü mühendisliği başkanı Xevi Pujolar, bu karara şaşırmış durumda.

Pujolar, The Race'e, "Ceza almasını bekledik ancak almaması hoş olmadı." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas, Stroll'ün yarışının "sınırda" olduğunu söyledi.

Finli pilot, "Bazı noktalarda pistin dışına çıkmak zorunda kaldım."

"Bunun ideal olduğunu düşünmüyorum ama açıkça görülüyor ki o, daha agresif sürücülerden biri ve bu yüzden ceza aldı." dedi.

Fakat Stroll'ün cezası, Bottas'ı dışarı ittiği için değil, düzlüklerde zikzak çizdiği için verildi.

Stroll ise Bottas'ı hazırlıksız yakaladığını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Aston Martin pilotu, "Sanal güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladığında onu hazırlıksız yakaladım."

"İyi bir mücadeleydi." dedi.

Bottas, yarışı 8. sırada bitirirken, Stroll 12. sırada puan alamadı.

paylaşım
yorumlar
Yedi takım, 2023 için bütçe sınırının arttırılmasını istiyor
Önceki haber

Yedi takım, 2023 için bütçe sınırının arttırılmasını istiyor
Sonraki haber

Ricciardo: "Eve dönüşümün 'acı dolu' geçmemesi güzeldi"

Ricciardo: "Eve dönüşümün 'acı dolu' geçmemesi güzeldi"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Valsecchi, Red Bull'un güç ünitesi "bilgisini" sorguladı
Formula 1

Valsecchi, Red Bull'un güç ünitesi "bilgisini" sorguladı

Palmer: "Sainz, Leclerc'den bu kadar geride olmayı hak etmiyor"
Formula 1

Palmer: "Sainz, Leclerc'den bu kadar geride olmayı hak etmiyor"

Ocon: "Fransa GP'nin takvimde kalması için her şeyi yapacağım"
Formula 1

Ocon: "Fransa GP'nin takvimde kalması için her şeyi yapacağım"

Son Haberler

Valsecchi, Red Bull'un güç ünitesi "bilgisini" sorguladı
Formula 1 Formula 1

Valsecchi, Red Bull'un güç ünitesi "bilgisini" sorguladı

Palmer: "Sainz, Leclerc'den bu kadar geride olmayı hak etmiyor"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Sainz, Leclerc'den bu kadar geride olmayı hak etmiyor"

Ocon: "Fransa GP'nin takvimde kalması için her şeyi yapacağım"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Fransa GP'nin takvimde kalması için her şeyi yapacağım"

Albon'un Avustralya GP'deki strateji mucizesi nasıl gerçekleşti?
Formula 1 Formula 1

Albon'un Avustralya GP'deki strateji mucizesi nasıl gerçekleşti?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.