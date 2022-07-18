Alfa Romeo "birkaç koşul" yerine gelirse Sauber ile kontrat uzatacak

"Bu yüzden 2027'den itibaren Alfa Romeo olarak sadece elektrikli araçlar üreteceğiz. Geleceğin tamamen burada olduğunu düşünüyoruz."

"Fakat motor sporları tarafında, örneğin %100 biyoyakıta geçen serileri desteklemeye devam edeceğiz."

"Bu, sürdürülebilir bir şey ve bizim için önemli olan bu. Aynı zamanda elektrikli serilere da bakabiliriz çünkü onlar da sürdürülebilir."

"Şu anda Formula 1'de Sauber ile olan sponsorluk anlaşmasından gayet memnunuz."

"Sürdürülebilirlik bizim için üç faktörden birisi ve Formula 1 bir bütün olarak değişiyor, şampiyona çevresel anlamda daha sürdürülebilir hale geliyor. Ayrıca Alfa Romeo ekibi de çok iyi gidiyor ve birlikte çok iyi çalışıyoruz."

Imparato'ya göre, Sauber ile işbirliğinin devam edebilmesi için koşullardan birisi Frederic Vasseur'ün görevinde kalması.

Imparato, "Onun sayesinde bu takımın sponsoruyuz. Takım patronu olarak olarak kalmalı. Bu, Sauber ile olan sözleşmeyi uzatmamızı sağlayacak koşullardan birisi."

"Geçen yıl -onlar- çok zor bir dönemden geçerken takımla olan sözleşmemizi uzattık ve Alfa Romeo'nun bu sezon gösterdiği sonuçları hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle her zaman belirli kişilere güvenmeniz gerektiğini söylüyorum ve biz de takımın durumundan çok memnunuz." dedi.

Merak edilen sorulardan birisi Audi'nin Sauber Motorsport'u satın alması halinde neler olacağı gibi görünüyor.

Alfa Romeo CEO'su, "Sauber başka bir otomobil üreticisi tarafından satın alınırsa, o zaman kendilerine sponsor olmaya devam etmeyeceğimiz açık."

"Fakat şu anda bu konu hiç tartışılmıyor, 2026'ya değil, gelecek yıl ve 2024'e odaklanıyoruz. Dediğim gibi bu takımla ve genel olarak Formula 1 ile olan işbirliğimizden çok memnunuz. Fakat Sauber ile anlaşmamıza Temmuz ayının sonunda karar vereceğiz." dedi.