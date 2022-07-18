Alfa Romeo "birkaç koşul" yerine gelirse Sauber ile kontrat uzatacak
Alfa Romeo'nun CEO'su Jean-Philippe Imparato, Sauber ile olan kontratlarını yenileyebilmeleri için birkaç faktörün yerine gelmesi gerektiğini kabul ediyor.
Alfa Romeo, 2018 yılından bu yana İsviçreli takımın hem isim hem de ana sponsorluğunu yapıyor ve bu kapsamda gridin en yakın ortaklıklarından birisine sahipler.
Ancak tarafların gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağı büyük bir muamma çünkü zaman zaman ayrılık söylentileri çıkıyor.
Bunlardan bazıları Alfa Romeo markasının gelecek planlarıyla alakalı. Çünkü İtalyan üretici, yakın zamanda elektrikli araçlara odaklanacak ve F1 kısa vadede elektrikli güç ünitelerine geçmeyi düşünmüyor. Yine de sporun sürdürülebilirliğe odaklanması, Alfa Romeo'nun planlarıyla tamamen uyumlu.
RacingNews365, geçtiğimiz günlerde Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato ile görüştü ve kendisinden gelecek planlarını öğrendi.
Imparato, RacingNews365'e verdiği demeçte, "Gelecek bizim için tamamen elektrikli araçlar üzerine. Alfa Romeo ile odaklanacağımız şey bu olacak."
"Gelecek için seçebileceğimiz farklı enerji kaynakları olsa da biz elektrikle çalışan araçlara odaklanacağız."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Xavi Bonilla / DPPI
"Bu yüzden 2027'den itibaren Alfa Romeo olarak sadece elektrikli araçlar üreteceğiz. Geleceğin tamamen burada olduğunu düşünüyoruz."
"Fakat motor sporları tarafında, örneğin %100 biyoyakıta geçen serileri desteklemeye devam edeceğiz."
"Bu, sürdürülebilir bir şey ve bizim için önemli olan bu. Aynı zamanda elektrikli serilere da bakabiliriz çünkü onlar da sürdürülebilir."
"Şu anda Formula 1'de Sauber ile olan sponsorluk anlaşmasından gayet memnunuz."
"Sürdürülebilirlik bizim için üç faktörden birisi ve Formula 1 bir bütün olarak değişiyor, şampiyona çevresel anlamda daha sürdürülebilir hale geliyor. Ayrıca Alfa Romeo ekibi de çok iyi gidiyor ve birlikte çok iyi çalışıyoruz."
Imparato'ya göre, Sauber ile işbirliğinin devam edebilmesi için koşullardan birisi Frederic Vasseur'ün görevinde kalması.
Imparato, "Onun sayesinde bu takımın sponsoruyuz. Takım patronu olarak olarak kalmalı. Bu, Sauber ile olan sözleşmeyi uzatmamızı sağlayacak koşullardan birisi."
"Geçen yıl -onlar- çok zor bir dönemden geçerken takımla olan sözleşmemizi uzattık ve Alfa Romeo'nun bu sezon gösterdiği sonuçları hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle her zaman belirli kişilere güvenmeniz gerektiğini söylüyorum ve biz de takımın durumundan çok memnunuz." dedi.
Merak edilen sorulardan birisi Audi'nin Sauber Motorsport'u satın alması halinde neler olacağı gibi görünüyor.
Alfa Romeo CEO'su, "Sauber başka bir otomobil üreticisi tarafından satın alınırsa, o zaman kendilerine sponsor olmaya devam etmeyeceğimiz açık."
"Fakat şu anda bu konu hiç tartışılmıyor, 2026'ya değil, gelecek yıl ve 2024'e odaklanıyoruz. Dediğim gibi bu takımla ve genel olarak Formula 1 ile olan işbirliğimizden çok memnunuz. Fakat Sauber ile anlaşmamıza Temmuz ayının sonunda karar vereceğiz." dedi.
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