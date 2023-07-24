Alfa Romeo, Belçika'da özel bir renk düzeniyle yarışacak

Alfa Romeo Racing, yaz arasına girmeden önceki son yarışının düzenlendiği Spa-Francorchamps'a, Kick ile olan ortaklığını kutlamak için özel bir tasarımla katılacak.

Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun araçları, çoğunlukla mevcut tasarıma sahip olmaya devam edecek ancak başta ön kanat olmak üzere çoğu noktasında neon yeşili detaylar olacak.

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Neon yeşili, sponsorun adının bulunduğu burun kısmında, ön kanat yan plakalarında, sidepodlarda, arka kanatta ve metal jant kapağında kullanılacak.

Alfa Romeo Racing'den Alessandro Alunni Bravi şunları söyledi: "KICK, kurulduğu günden beri kendi sektöründe çığır açıyor ve Spa için hazırladığı tasarım da bu felsefeye uyuyor: Farklı, şaşırtıcı ve dikkat çekici bir şeyler yaratma amacıyla tasarlanmış bir renk düzeni."

Takım bu renk düzenini sadece Spa hafta sonunda kullanılacak. Monza'da gerçekleştirilecek yarışta ise araç normal renk düzenine geri dönecek.

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo