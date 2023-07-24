Alfa Romeo, Belçika'da özel bir renk düzeniyle yarışacak
Alfa Romeo Racing, 2023 Belçika Formula 1 GP'sinin yapılacağı Spa-Francorchamps'ta sponsor Kick'e yönelik yeni bir renk düzeni kullanacak.
Alfa Romeo Racing, yaz arasına girmeden önceki son yarışının düzenlendiği Spa-Francorchamps'a, Kick ile olan ortaklığını kutlamak için özel bir tasarımla katılacak.
Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun araçları, çoğunlukla mevcut tasarıma sahip olmaya devam edecek ancak başta ön kanat olmak üzere çoğu noktasında neon yeşili detaylar olacak.
Alfa Romeo C43
Photo by: Alfa Romeo
Neon yeşili, sponsorun adının bulunduğu burun kısmında, ön kanat yan plakalarında, sidepodlarda, arka kanatta ve metal jant kapağında kullanılacak.
Alfa Romeo Racing'den Alessandro Alunni Bravi şunları söyledi: "KICK, kurulduğu günden beri kendi sektöründe çığır açıyor ve Spa için hazırladığı tasarım da bu felsefeye uyuyor: Farklı, şaşırtıcı ve dikkat çekici bir şeyler yaratma amacıyla tasarlanmış bir renk düzeni."
Takım bu renk düzenini sadece Spa hafta sonunda kullanılacak. Monza'da gerçekleştirilecek yarışta ise araç normal renk düzenine geri dönecek.
Alfa Romeo C43
Photo by: Alfa Romeo
Zhou: "Beşincilik inanılmaz"
Zhou: "Beşincilik inanılmaz" Zhou: "Beşincilik inanılmaz"
Zhou: "Rakiplerimizi geride bırakmak bizim için çok zor"
Zhou: "Rakiplerimizi geride bırakmak bizim için çok zor" Zhou: "Rakiplerimizi geride bırakmak bizim için çok zor"
Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor
Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor
Bottas: "Alfa Romeo'nun Macaristan performansı beklenenden çok daha iyi"
Bottas: "Alfa Romeo'nun Macaristan performansı beklenenden çok daha iyi" Bottas: "Alfa Romeo'nun Macaristan performansı beklenenden çok daha iyi"
Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"
Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı" Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"
Zhou: "2022 Silverstone'da geçirdiğim kazayı tekrar izleyemiyorum"
Zhou: "2022 Silverstone'da geçirdiğim kazayı tekrar izleyemiyorum" Zhou: "2022 Silverstone'da geçirdiğim kazayı tekrar izleyemiyorum"
Son Haberler
Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"
Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var" Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"
Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"
Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum" Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"
Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"
Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı" Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"
FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek
FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar