Alfa Romeo, Belçika'da iyi bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor

Alfa Romeo, güçlü bir sıralama turları geçirdiği Macaristan'da, pazar günü aynı performansı devam ettiremedi.

Zhou Guanyu'nun yarışı büyük oranda kötü startı nedeniyle biterken, Valtteri Bottas'ın temposu da yine puan için yeterli değildi.

Bu hafta sonu Belçika GP yapılacak ve Bottas'ın hedefi yeniden ilk ona girmek.

Fin pilot şöyle konuştu: "Spa'da yarışmak keyif verici. Daha önce Belçika'da üç kez podyuma çıktım. Burası sezonun ilk bölümünü bitirmek için harika bir yer. "

"Umarım bu yarış geçen hafta yaşananları unutmamı sağlar çünkü sıralama turlarında iyi performans gösterdiğimiz Budapeşte'den daha fazlasını bekliyorduk."

"Yine de güncellemeler sonrası araçta yaptığımız değişikliklerin performansı olumlu yönde etkilemesi gerekiyor."

"Aracın potansiyelini daha da iyi kullanmak için piste dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sezonun ilk yarısında umduğumuzu bulamadık fakat sezonun bitimine daha vakit var, her şey değişebilir."

"Geçmişte Belçika'daki yarışların genellikle öngörülemez olduğunu gördük ve bu kez sprint yarışı da olacak. Yaz tatiline girmeden önce puan kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Guanyu Zhou ise şunları ekledi: "Macaristan'da işler beklediğimiz gibi gitmese de hafta sonu artık geride kaldı."

"İki yarış arasındaki birkaç günü işleri yoluna koymak için kullandık."

"Genellikle sezonun ikinci yarısı Spa'da başlar ama bu sefer yaz tatilinden önceki son yarış olacak."

"Sezonun ilk yarısı kolay değildi fakat bu hafta sonu işleri tekrar yoluna koyma fırsatımız olacak."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo