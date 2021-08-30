Alfa Romeo: “Belçika GP sonucu, F1’deki herkesi incitti”

İsviçreli takım, yağmurun vurduğu ve güvenlik aracının arkasında birkaç tur atılıp normalin yarısı kadar puan verildiği yarışta en büyük kaybedenlerden biriydi.

Takımın şampiyonadaki en büyük rakibi Williams, bu yarıştan 10 puan almayı başardı. Böylece Alfa Romeo ile Williams arasındaki puan farkı 17’ye çıkmış oldu ve bu fark pek de kapanacak gibi görünmüyor.

Pazartesi günü bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, yarışın resmi olarak sonuçlandırılabilmesini sağlamak için FIA’nın uyguladığı yöntem konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi.

Alfa Romeo’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu şartlarda yarışmama kararı, sürücülerin, pist görevlilerinin ve seyircilerin güvenliğini korumak için doğru karardı.”

“Ancak durum, dünkü ‘yarış’ hiç yapılmasaydı daha uygun bir şekilde ele alınmış olabilirdi. Bu sonuç hepimizi incitiyor, özellikle de sporun taraftarlarını ve gösteriyi izlemeye gelen seyircileri.”

“Dün, gelecekte çalışma şeklimizi geliştirecek ve sporumuzun taraftarlarını hak ettikleri yere getirecek dersler çıkarıldığını umuyoruz.”

“Tüm taraftarlara tekrardan içten şekilde teşekkür ediyoruz. Dün Spa’da gerçekten parlayan şey sizlerdiniz.”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Fernando Alonso yarışı “şoke edici” olarak, Lewis Hamilton ise “saçmalık” olarak nitelendirirken, yarışın sonuçlandırılması ve puan verilmesi anlamına gelen kurallar birçok eleştiri aldı.

F1 CEO’su Stefano Domenicali’nin, gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için kurallarda değişiklikler yapmayı tartışmak için takımlar ve FIA ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Seçenekler arasında, yarışların sadece uygun yarış turları tamamlandıktan sonra sonuçlandırılmasını sağlamak ya da planlandığı gibi devam edilemezse, sonraki bir tarihte yarış yapmak için daha fazla acil durum planı yapmak yer alabilir.