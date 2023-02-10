Alfa Romeo, Barselona testine farklı bir tabanla katıldı

Haberi dinle

Alfa Romeo, daha önce açıklandığı üzere yeni aracını bugün İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Barselona'da piste çıkardı.

100 kilometre sürecek bu shakedown testine hem Valtteri Bottas hem de Zhou Guanyu katıldı fakat aracın tadına ilk bakan Bottas oldu.

Takım, etkinliğin başladığını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yaptı. Takım, önce yalnızca şov aracını ve bilgisayar modelini göstermişti. Böylelikle yeni aracın gerçek hali de ilk kez ortaya çıktı.

Yeni araçta Alfa Romeo, C42'ye kıyasla çok farklı bir arka süspansiyon ve soğutma düzenine geçiş yaptı. Bu da arka kısmın yenilenmesine neden oldu.

Yine de bu tarz testlerin veya Bahreyn testinin en önemli noktası, bu yıl kullanılmaya başlanan yeni taban düzenlemelerinin işe yarayıp yaramadığı olacak.

Alfa Romeo bu kapsamda İspanya'da, takımın daha önce tanıttığından çok daha farklı bir tabanla piste çıktı.

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Alfa teknik direktörü Jan Monchaux, yeni taban kurallarıyla artık takımların dalgalanma yaşamasını beklemediğini söylemiş fakat testlerin verimli geçmesinin çok önemli olduğunu belirtmişti.

Monchaux, "Sadece üç günlük bir testimiz var. Eğer geçen yılkine benzer bir durumla karşılaşırsak, bu tam bir kabus olur."

"Çünkü geçen yıl Barselona'da olduğu gibi testin 1.5 gününü garajda aracı tamir etmekle geçirirsek, sezon başlangıcı gerçekten tehlikeye girmiş olacak."

"Dolayısıyla, FIA'nın söylediklerinden ve şirket içinde geliştirdiğimiz tüm metotlardan yola çıkarak, bu anı erteleyebileceğimize dair umutlarımız oldukça yüksek. Yine de bundan asla kurtulma şansınız yok."

"Sadece tetiklendiği anı erteleyebilir ya da geciktirebilirsiniz. Kurallarda yapılan değişiklikler ve yeni tabanı geliştirmek için yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte, artık dalgalanmanın başlayacağı noktaya hiç gelmeyeceğimizi umuyorum."

"Böyle diyorum çünkü dalgalanma olacak, umarım bunu biz değil de başka bir takım yaşar!" dedi.

Yakında diğer takımlar da yeni araçlarını piste çıkarıp, 100 km'lik sürüşler yapacaklar. Bu tarz sürüşlerde Pirelli'nin demo lastikleri kullanılıyor.