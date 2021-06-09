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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo'dan Xevi Pujolar ve Frederic Vasseur, Azerbaycan GP'de aldıkları tek puandan memnun görünüyorlar.

Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu

Alfa Romeo, Monako'da Antonio Giovinazzi ile damalı bayrağı 10. sırada görmüş ve ilk puanlarını almıştı.

Kimi Raikkonen ise Bakü'de gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans gösterdi ve 10. olarak bu yılki ilk puanını aldı.

Alfa Romeo, böylelikle arka arkaya ikinci kez puan almış oldu.

Takımın Baş Mühendisi Xevi Pujolar yarışın ardından yaptığı değerlendirmede sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Pujolar, "Her zaman daha fazlasını isteriz ama başlangıç ​​pozisyonlarımızı düşünürsek bir puan bile kötü bir sonuç değil. Bir noktada puan alamayacakmışız gibi görünüyordu ama sonra bir şans ortaya çıktı! Sonuç olarak sürücülerimiz 10. ve 11. oldular."

"Stroll'ün ve Verstappen'in araçlarına tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, herhangi bir sorun yaşamadık. Her şey kontrol altındaydı."

"Yarışın kırmızı bayraklarla durdurulmasına sevindim çünkü yeniden başlangıç bize büyük bir şans getirdi. Her şey bizim için olumlu gitti, son iki turdaki mücadeleyi gerçekten sevdik." dedi.

Frederic Vasseur ise takımın ortaya koyduğu çabayı övdü.

Vasseur, “İlk on içinde bitirdiğimiz için mutluyuz. Her iki sürücü de baştan sona mükemmel bir tempoda gitti. Başlangıç ​​pozisyonlarımız en iyisi değildi fakat tüm takım harika bir iş çıkardı ve sonunda finişe kadar puan için savaşabildik. İlk ona girmek, kusursuz pilotaj, pit stoplardaki koordineli çalışmalar ve güçlü strateji için bir ödül oldu."

"Yeniden başlangıçta akıllıca hareket etmeliydik çünkü herkes risk alacaktı ama sonunda puan kazanmayı başardık. Kaydettiğimiz ilerlemeyi ve düzenli olarak ilk on için savaşabileceğimizi tekrar gösterdik fakat üzerinde çalışılacak bazı şeyler hâlâ var. Hedefimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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