Alfa Romeo, Bahreyn'de işlerin yolunda gideceğinden emin

Alfa Romeo F1 Takımı'nın patronu Frederic Vasseur, yeni aracın lansmanından sonra verdiği demeçte, ilk testlerin kolay geçmediğini gizlemedi ancak takımın Bahreyn'deki ilk teste kadar sorunların üstesinden geleceğini düşünüyor.

Sözlerine yeni renk düzeni hakkında konuşarak başlayan Vasseur, "Aracın rengi yeni olabilir ama eski ruhu ve renk düzenini korumaya gayret gösterdik. Bu yüzden de kırmızı ve beyaz renklerle devam ettik."

"Bunlar her halükarda, isim sponsorumuz Alfa Romeo, Orlen ve Sauber'in renkleri. Bu harika bir kombinasyon!"

"Formula 1'in tamamı gibi ekibimiz de artık yeni bir sayfa açıyor. Bu aynı zamanda bütçe sınırı altında ürettiğimiz ilk araç. Teknik düzenlemeler tamamen değişti, 18 inç lastiklere geçtik ve Alfa Romeo sürücü kadrosu tamamen yenilendi. Bence tüm bunları hesaba katarsak, zor ama ilginç bir deneyimle karşı karşıya olacağız."

"İlk test bizim için zordu. İlk önce diğer tüm takımlar gibi biz de yüksek hızlarda aracın dalgalanması problemiyle uğraştık, sonra mekanik problemler önümüze çıktı. Şimdi Bahreyn'deki testlere hazırlanmamız gerekiyor. Ortaya çıkan tüm zorluklarla başa çıkmaya ve sezona hazırlanmaya devam edeceğiz."

"Başarılı olacağımızdan ve Bahreyn'le beraber işimizin iyi gideceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Dalgalanma sorunu hakkında Vasseur, "Yeni kurallara geçiş her zaman bazı zorluklarla doludur. Bu yüzden de bir çözüm bulmanız gerekir."

"Diğer ekiplerde gördüğümüz üzere, ki bunu kendimiz de teyit edebiliriz, testin ilk üç gününden sonra gözle görülür bir ilerleme kaydedildi. Sonraki testlerde tüm takımlar araçlarının yeni versiyonlarını ortaya koyacak. Hal böyle olunca sorunun tamamen ortadan kalkması beklenebilir." dedi.