Alfa Romeo, Avusturya GP için güncellemeler hazırlıyor

Alfa Romeo, testlerin en yavaş takımlarından bir tanesi olmuştu ve Melbourne'de Williams ile birlikte en yavaş takım olacaklarına dair şüpheler var.

Ancak Beat Zehnder, Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladıklarını söyledi.

"Kapalı kalma süremiz 25 Mayıs'ta sona erdi. O zamandan beri yavaşça normal operasyonlarımıza döndük. İsviçre'de koronavirüsle ilgili sayılar çok kötü olmasa da, teması en aza indirmek için sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı vardiya hazırladık. Çoğu mühendis evden çalışıyor ve 29 Haziran'a kadar geri dönmeyecekler. Buna karşılık, yarış mekanikerleri 15 Haziran'da fabrikaya geldiler."

"Melbourne'e götürdüğümüz araç, Barselona'daki testlerin son iki gününde kullandığımız araçtı. Daha sonrası için planladığımız tüm güncellemeleri Avusturya'daki ilk yarışa getireceğiz. Kaç yarış yapacağımızı bilmeyeceğimiz için Avusturya ve Silverstone'da güncelleme yapmayı tercih ediyoruz."

"Sezonun ilerleyen kısmında daha fazla güncelleme getirip getirmeyeceğimize karar vermek için yeterli zamanımız yok. Elbette, C39'umuza daha fazla güncelleme getirip getirmeme kararını vermeden önce onu biraz pistte kullanmamız gerekecek."

"Bu yıl Japonya, Singapur ve Bakü'de yarışmayacağımızı zaten biliyoruz. Umarız Avrupa sezonu daha uzun süre devam eder, çünkü çok fazla seyahat etmemiz gerekmediği için çok mantıklı olacak."

"Spielberg'deki ikinci yarıştan sonra 400 kilometre ötedeki Budapeşte'ye gideceğiz. Buna karşılık İngiltere plana göre gerçekleşirse, oradan doğrudan İspanya'ya uçacağız. Üç haftalık periyotlarla çalışacağız ve bu süreçte acil durumlar dışında hiç kimse eve gidemeyecek."