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Alfa Romeo, Avustralya'da puan almayı hedefliyor

Alfa Romeo, puansız geçen Suudi Arabistan'a rağmen Avustralya'da yeniden ilk 10'a girme hedefinde.

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Alfa Romeo, Avustralya'da puan almayı hedefliyor
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Alfa Romeo sezonun ilk yarışında puan almayı başardı ancak Suudi Arabistan'da pek de iyi bir görüntü çizmediler.

Bu hafta sonu Avustralya GP yapılacak ve takımın hedefi yeniden puan almak

Alfa Romeo'nun patronu Alessandro Alunni Bravi, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Avustralya Grand Prix'sini güven içerisinde bekliyoruz. Orada puan mücadelesi vermek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz."

"Cidde'den sonraki zamanımızı, araçtan nasıl daha etkili şekilde yararlanabileceğimizi anlamak için kullandık."

"Buna ek olarak, bu hafta sonu birkaç yeni parçamız olacak, bunların nasıl çalışacağını değerlendirmek için sabırsızlanıyoruz."

Valtteri Bottas hafta sonuna büyük bir motivasyonla girdiğini söyleyip, "Cidde'deki zor hafta sonunu geride bırakıp, çok sevdiğim Melbourne'de takım için gerçekten iyi bir sonuç elde etmek istiyorum."

"Bu yıl sonuçların ne kadar yakın olduğunu gördük fakat hafta sonunun başından itibaren her şeyi doğru yaparsak yeniden puan alabiliriz." diye ekledi.

Guanyu Zhou ise,  "Bahreyn'de gösterdiğimiz güçlü performansın ardından Cidde'den daha fazlasını bekliyorduk. Yine de hayal kırıklığı yaratan yarışa rağmen özgüvenimiz kırılmadı."

"Melbourne'de yine yüksek seviyede mücadele edeceğiz. Puan almak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve test etmemiz gereken bazı yeni parçalarımız olacak."

"Başarılı bir hafta sonu geçirebileceğimizden eminiz." dedi.

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