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Sauber, Audi projesine güvenini koruyor

Sauber takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, Audi'de gerçekleşen yönetim değişikliklerine rağmen Formula 1 projesinin etkilenmeyeceğini düşünüyor.

Altay Gök
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Showcar with Audi F1 launch livery

Yaklaşık bir sene önce F1'e giriş yapacağını duyuran Audi, o dönemden beri yer yer sert kararlar alarak 2026 sezonu için hazırlıkları sürdürmekte.

Ancak birtakım pürüzlerin ortaya çıkması olası, nitekim F1'e giriş için bastıran CEO Markus Duesmann kısa süre sonra görevi bırakacak.

Projenin gecikmeli olarak ilerlediğine dair iddialar da mevcut.

Son olarak Haziran ayında mevcut durumu bildiren Audi, tek silindirli bir motorun test edildiğini, tamamlanmış bir prototipin 2024 yılının başında dyno testine gireceğini doğrulamıştı.

Sauber tarafında ise pek bir endişe yok, önümüzdeki iki sezonu Audi dönemine hazırlık olarak geçirmeyi hazırlanan takım, her şeyin yolunda gittiğini savunuyor.

Autosport'a konuşan Alunni Bravi, "Her şeyden önce Audi projesinin gizlilik içerisinde ilerlemesine sevindim. Bu tür bilgileri [kamuoyuna] açıklamıyoruz."

"Program doğru yolda ilerliyor. Önümüzdeki iki sezonda takımı geliştirmek için çok çalışıyoruz."

"Bütçe sınırıyla bağlantılı kısıtlamalar olduğunu biliyoruz ancak Andreas Seidl [Sauber CEO'su] ile birlikte tüm zayıflıklarımızı ele alıyor ve tesislerimizi geliştirmek için piyasadaki en iyi fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz."

"Dolayısıyla, ne bizim için, ne de Audi için herhangi bir değişiklik söz konusu değil."

Duesmann'ın görevden alınmasını da yorumlayan Alunni Bravi, "Audi projesi tek bir kişiye değil, tüm şirkete yönelik bir projedir ve her düzeyde memnuniyetle karşılandığını söyleyebilirim.

"Dolayısıyla hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. 2026 sezonuna hazır olmak için hep birlikte çok çalışıyoruz."

Elbette kolay bir süreç değil. Çok güçlü rakiplerimiz var; gerçekten mütevazı olmamız ve her gün elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."

"2026 sezonundaki rekabetin gerçekten çok güçlü olacağını düşünüyorum. Bu yüzden sadece işimize odaklanmamız gerekiyor. Duesmann'ın ayrılığı hiçbir şeyi değiştirmedi." dedi.

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