Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak

Sauber'in Alfa Romeo ile olan anlaşması 2018 yılında başladı ve o günden bu yana takımın bir koltuğu, motor partneri Ferrari'nin sürücü akademisinde yer alan genç sürücülere ayrılıyordu.

Başlangıçta bu koltuğa, şu anda Ferrari için yarışan Charles Leclerc geçti ve 2019 yılında koltuğu Antonio Giovinazzi devraldı.

Salı günü açıklama yayınlayan Sauber, Alfa Romeo ile olan sponsorluk anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzattığını açıkladı. Bu, takımın adının en az üç yıl daha Alfa Romeo olacağı anlamına geliyor.

Taraflar arasında yapılan yeni kontrat görüşmelerinde Vasseur, gelecekte sürücü seçiminde kendilerine esneklik sağlandığından emin olmak istediklerini dile getirdi.

Sauber'in kendi genç sürücü akademisi var ve burada yer alan Theo Pourchaire, F2'de çok iyi bir performans gösteriyor ve gelecek için koltuk adaylarından bir tanesi.

Vasseur, sözleşme konusunda artık özgür olmalarına rağmen gelecekte Ferrari Akademisi'nde yer alan sürücülerle çalışabileceklerini ve bu yüzden Giovinazzi, Callum Ilott, Mick Schumacher ve Robert Shwartzman gibi seçeneklere açık olduklarını dile getirdi.

Vasseur, Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Sürücü konusu elbette önemli bir noktada bulunuyor. Gelecekte sürücü seçimi konusunda özgürlüğe sahip olacağız."

"Fakat Ferrari ile olan bağlantımız, onlarla kendi sürücü havuzları hakkında kolayca görüşebileceğimiz anlamına geliyor."

"Antonio'yla çalışıyoruz, şu anda gelişiyor, iyi bir iş çıkarıyor ve Ferrari ile bu bağlantıyı sürdürmeyi hedefliyorum. Fakat sürücü seçimi konusunda özgürlüğümüz var ve bunu konuşabileceğiz."

Alfa Romeo'nun yeni CEO'su Jean-Philippe Imparato da takımın sürücü seçim sürecine dahil olmayacaklarını söyledi.

L'equipe'ye, "Herkes kendi işini yapıyor. Bu yüzden cevabım hayır! Bu seçimi yapacak tek bir kişi var ve o da Fred Vasseur. Ben araç satmayı biliyorum, o da takımı yönetmeyi biliyor. 25 yıldır bunu yapıyor ve çok da iyi yapıyor.

“Kimin koltuğa geçeceğine karar verirken, çaresiz kalırsak bu konuya dahil olacağımıza karar verdik. Bunu her zaman olduğu gibi doğru vakitte yapacak." dedi.