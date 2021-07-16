Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık” Sonraki / Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak
Formula 1 / 2022 F1 araç lansmanı Haberler

Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, Hinwil merkezli ekibin gelecek sezondan itibaren sürücü seçiminde özgür olacağını doğruladı.

Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak

Sauber'in Alfa Romeo ile olan anlaşması 2018 yılında başladı ve o günden bu yana takımın bir koltuğu, motor partneri Ferrari'nin sürücü akademisinde yer alan genç sürücülere ayrılıyordu.

Başlangıçta bu koltuğa, şu anda Ferrari için yarışan Charles Leclerc geçti ve 2019 yılında koltuğu Antonio Giovinazzi devraldı.

Salı günü açıklama yayınlayan Sauber, Alfa Romeo ile olan sponsorluk anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzattığını açıkladı. Bu, takımın adının en az üç yıl daha Alfa Romeo olacağı anlamına geliyor.

Taraflar arasında yapılan yeni kontrat görüşmelerinde Vasseur, gelecekte sürücü seçiminde kendilerine esneklik sağlandığından emin olmak istediklerini dile getirdi.

Sauber'in kendi genç sürücü akademisi var ve burada yer alan Theo Pourchaire, F2'de çok iyi bir performans gösteriyor ve gelecek için koltuk adaylarından bir tanesi. 

Vasseur, sözleşme konusunda artık özgür olmalarına rağmen gelecekte Ferrari Akademisi'nde yer alan sürücülerle çalışabileceklerini ve bu yüzden Giovinazzi, Callum Ilott, Mick Schumacher ve Robert Shwartzman gibi seçeneklere açık olduklarını dile getirdi.

Vasseur, Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Sürücü konusu elbette önemli bir noktada bulunuyor. Gelecekte sürücü seçimi konusunda özgürlüğe sahip olacağız."

"Fakat Ferrari ile olan bağlantımız, onlarla kendi sürücü havuzları hakkında kolayca görüşebileceğimiz anlamına geliyor."

"Antonio'yla çalışıyoruz, şu anda gelişiyor, iyi bir iş çıkarıyor ve Ferrari ile bu bağlantıyı sürdürmeyi hedefliyorum. Fakat sürücü seçimi konusunda özgürlüğümüz var ve bunu konuşabileceğiz."

Alfa Romeo'nun yeni CEO'su Jean-Philippe Imparato da takımın sürücü seçim sürecine dahil olmayacaklarını söyledi.

L'equipe'ye, "Herkes kendi işini yapıyor. Bu yüzden cevabım hayır! Bu seçimi yapacak tek bir kişi var ve o da Fred Vasseur. Ben araç satmayı biliyorum, o da takımı yönetmeyi biliyor. 25 yıldır bunu yapıyor ve çok da iyi yapıyor.

“Kimin koltuğa geçeceğine karar verirken, çaresiz kalırsak bu konuya dahil olacağımıza karar verdik. Bunu her zaman olduğu gibi doğru vakitte yapacak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”

Önceki haber

Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”

Sonraki haber

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

2 s
2
Formula 1

Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak

1 s
3
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

1 g
4
Formula 1

Norris: "Sainz'ın Ricciardo ile benzer seviyede olduğunu biliyordum"

3 s
5
Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

22 s
Son Haberler
Sprint yarışındaki ilk 7 viraj süper eğlenceli olup devamı sıkıcı olabilir
F1

Sprint yarışındaki ilk 7 viraj süper eğlenceli olup devamı sıkıcı olabilir

4dk
Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak
F1

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak

57dk
Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak
F1

Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak

1 s
Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”
F1

Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”

1 s
Ricciardo: "Red Bull'dan ayrıldığım için pişman değilim"
F1

Ricciardo: "Red Bull'dan ayrıldığım için pişman değilim"

2 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”
Formula 1

Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”

Masi: “F1 pilotları, centilmenlik anlaşması sorununu kendi aralarında çözmeli”
Formula 1

Masi: “F1 pilotları, centilmenlik anlaşması sorununu kendi aralarında çözmeli”

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı
Formula 1

Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı

Alfa Romeo: "Williams, oldukça güçlenmeye başladı"
Formula 1

Alfa Romeo: "Williams, oldukça güçlenmeye başladı"

Vettel ve Raikkonen kazasının ardından sekiz pilot daha hakemlerle görüşmeye çağırıldı Avusturya GP
Formula 1

Vettel ve Raikkonen kazasının ardından sekiz pilot daha hakemlerle görüşmeye çağırıldı

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Norris: "Sainz'ın Ricciardo ile benzer seviyede olduğunu biliyordum"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Sainz'ın Ricciardo ile benzer seviyede olduğunu biliyordum"

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak

Vettel: "Sprint yarışını kazananların pole pozisyonunu kazanacak olması doğru değil"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Sprint yarışını kazananların pole pozisyonunu kazanacak olması doğru değil"

Leclerc: "Red Bull iddiaları sadece dedikodu"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Red Bull iddiaları sadece dedikodu"

Son Haberler

Sprint yarışındaki ilk 7 viraj süper eğlenceli olup devamı sıkıcı olabilir
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışındaki ilk 7 viraj süper eğlenceli olup devamı sıkıcı olabilir

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak

Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo artık sürücü seçiminde özgür olacak

Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “Marko ile AlphaTauri’nin geleceği hakkında olumlu bir görüşme yaptık”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.