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Formula 1 Haberler

Alfa Romeo, arka kanat kenar plakasında genel trendi takip etti

Sprint hafta sonunda yaşanan zorluklar nedeniyle Katar GP hafta sonundaki güncelleme sayısında ciddi azalma olsa da güncellemeler hiç yok değildi.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Alfa Romeo C43 rear detail

Alfa Romeo, arka kanadının kenar plakasının dış yüzünde yukarı doğru bir kıvrım çizgisine sahip olacak şekilde değiştiren yedinci F1 takımı olurken, 3 araçta bazı değişiklikler vardı.

Bu tasarım ilk kez sezon başında Aston Martin ve Alpine tarafından eş zamanlı olarak uygulanmıştı. 

O zamandan bu yana Williams, McLaren, AlphaTauri ve son olarak da Mercedes bu özelliğe kendi yorumlarını kattı ve Alfa Romeo da bu takımlara katıldı.

Aston Martin AMR23 rear wing end plate detail

Aston Martin AMR23 arka kanat uç plakası detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin bu çözümü kullanan ilk ekiplerden biri olabilir, ancak tasarımı rakiplerinin çoğundan daha kısaydı. Kıvrımlı parça, kenar plakasının en arka kenarından oldukça uzak bir mesafede sonlanıyordu. 

Alpine A523 rear wing side

Alpine A523 arka kanat tarafı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Öte yandan Alpine, bu çizgiyi kenar plakasının tüm açıklığı boyunca uzattı.

Williams FW45 rear wing endplate upwash strike

Williams FW45 arka kanat uç plakası yukarı eğim darbesi

Fotoğraf: Uncredited

Williams kendi versiyonunu Avustralya Grand Prix'sinde tanıttı. Grove ekibi, A523'te görülen tasarıma benzer bir tasarım benimsemiş ve eğim çizgisi kenar plakasının arka kenarına doğru daha geriye uzanmıştır. 

AlphaTauri AT04 technical detail

AlphaTauri AT04 teknik detay

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

AlphaTauri, Monaco Grand Prix'sinde arka kanadı kapsamlı bir şekilde güncelledi ve bu güncellemede, ilgili yüzey çizgisi net bir şekilde ortaya çıktı.

McLaren MCL60 rear wing detail

McLaren MCL60 arka kanat detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren de Monaco'ya yeni bir arka kanat kenar plakası ile geldi. Kenar plakasının alt yarısında hava akımını yukarı doğru yönlendirmeyi desteklemeye yardımcı olmak için konturlar bulunuyor. 

Mercedes F1 W14 rear wing detail

Mercedes F1 W14 arka kanat detayı

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes, Japonya Grand Prix'sinde kenar plakasında gerekli değişiklikleri yaptı ve Gümüş Oklar, güncellemeye devam etmek yerine arka kenara doğru geri dönen bir varyantı tercih etti. 

Arka kanat tertibatları söz konusu olduğunda takımların ilgilendiği tek alan bu eğme çizgileri değil, zira hepsi de ne kadar yere basma kuvveti üretilebileceğini artırmanın yollarını aramaya başlarken, aynı zamanda oluşacak ek sürtünmeyi de göz önünde bulunduruyor. 

Örneğin, dış kenar plakası kıvrım çizgisini ekleme konusunda grubun başında yer alan Aston Martin, Monako Grand Prix'sinde iç tarafta da benzer bir çözüm kullandı.

Aston Martin AMR23 rear wing endplate inboard strake

Aston Martin AMR23 arka kanat uç plakası iç çıtası

Fotoğraf: Uncredited

Orijinal çözümde olduğu gibi, bu yüzey konturu da kanat gibi kirişlere bir miktar destek sağlayarak tasarımcılara daha fazla aerodinamik verimlilik elde etmek için daha fazla özgürlük tanıyor. 

Pit yolunda yaygın olarak benimsenen bir başka çözüm de tasarımcıların kanadının kenar bölümü ile ana planya arasındaki bağlantıya nasıl yaklaştıklarıdır.  

Bunlar tek bir kategori altında toplansa da, tasarım ağacında iki farklı dal ortaya çıkıyor. 

Bir kez daha, hem Aston Martin hem de Alpine'in Monaco Grand Prix'sinde çözümlerini sunmalarıyla birlikte, bu iki tasarımın gelişi de eşzamanlı oldu.  

Aston Martin'in çözümü o zamandan beri Mercedes ve Ferrari'nin benzer varyantlarını doğururken, Alpine'in düzenlemesi AlphaTauri, McLaren ve Red Bull'da ilham kaynağı oldu.

Aston Martin Racing AMR23 rear wing

Aston Martin Racing AMR23 arka kanadı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin'in tasarımcıları, kenar plakası ile uç bölüm arasında kesintisiz bir yüzey oluşturmak yerine, üst arka kesikle ilişkisini değiştirmek ve kanadında ucunda bir girdap oluşturan çarpışan basınç gradyanlarının davranışını değiştirmek için arayüzü eğerek bağlantı noktasını kaydırdılar.  

Mercedes F1 W14 rear wing Dutch GP

Mercedes F1 W14 arka kanat Hollanda GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, Macaristan Grand Prix'sinde bu tasarımın kendi versiyonunu tanıttı; Gümüş Oklar, uç kısmın kenar plakasına göre konumunu korumaya yardımcı olmak için metal bir parça kullandı.

Ferrari SF-23 rear wing detail, Belgian GP

Ferrari SF-23 arka kanat detayı, Belçika GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, kanadının verimliliğini artırmak ve Spa'nın yapısına uygun bir yere basma kuvveti seviyesiyle eşleştirmek amacıyla Belçika Grand Prix'sinde kendi versiyonunu tanıttı. 

Alpine A523 rear wing

Alpine A523 arka kanat

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine tarafından kullanılan tasarım daha çok yarı müstakil bir düzenlemedir, çünkü uç kısmı normalde kenar plakası ile birleşeceği yerde bağımsız bir kanatçık oluşturur. Bu, kıvrımlı ana planya ve kenar plakası birleşimi yerine ana planyanın üst yüzeyine bir braket yerleştirilerek elde edildi.

Bu da yüzeyin tabanında ek bir uç yaratılmasına yol açarak, tasarımcılara üst planyanın yatay genişlemesinde daha fazla serbestlik sağlamış gibi görünüyor.

Ortaya çıkarılan ek yüzeyin kanadının ucunda oluşan girdap üzerinde doğrudan bir etkisi olacağı ve aynı zamanda üst arka kenar plakası kesimi ile daha yaratıcı olmasına izin vereceği açıktır. 

Alpha Tauri AT04 rear wing comparison

Alpha Tauri AT04 arka kanat karşılaştırması

Fotoğraf: Uncredited

AlphaTauri bu çözümün kendi versiyonunu sunan ve uç kısmının açıklığı, üst plany ve kenar plakası ile ana planyanın birleşimi dahil olmak üzere kanadının diğer yönlerinde de yapılabilecek tasarım değişikliklerinden yararlanan ilk takım oldu.

McLaren MCL60 rear wing detail

McLaren MCL60 arka kanat detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren, takımın belirli bir pistte aradığı yere basma kuvveti ve sürtünme seviyelerine uyum sağlamak için iki farklı kenar bölümü hazırladı.

Red Bull Racing RB19 rear wing detail, Qatar GP

Red Bull Racing RB19 arka kanat detayı, Katar GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, Alpine ve kardeş takımı AlphaTauri'ye kıyasla daha kavisli bir kenar bölümü içeren kendi versiyonunu Singapur Grand Prix'sinde tanıttı.  

Ayrıca, daha önce kullandığı daha küçük fıçı tarzı çözüm yerine gözyaşı damlası şeklindeki kanat pivotunu tanıtma fırsatını nasıl değerlendirdiğine de dikkat edin. 

Red Bull Racing RB19 endplate comparison Singapore GP

Red Bull Racing RB19 uç plakası karşılaştırması Singapur GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

İki teknik özellik karşılaştırıldığında, bu açık uçlu çözümün üst arka kenar plakası kesitinde ne kadar büyük bir fark yarattığı ve yönetmeliklerin asla amaçlamadığı bir şey olduğu açıkça görülmektedir. 

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