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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alfa Romeo "aptalca hatalar" nedeniyle puanlar kaybettiğini düşünüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo takımının teknik patronu Jan Monchaux, bu yıl yaptıkları "aptalca hatalar" nedeniyle pek çok puan kaybettiklerine inanıyor.

Alfa Romeo "aptalca hatalar" nedeniyle puanlar kaybettiğini düşünüyor

Takımlar şampiyonasında son üç sıra için Alfa Romeo, Williams ve Haas birbirleriyle savaşıyorlar ve bu yüzden, alınan her puan altın kadar değerli.

Macaristan'a kadar bu grubun lideri, topladığı üç puanla Alfa Romeo'ydu ancak Macaristan'da elde ettiği sonuçların ardından Williams, şampiyonada sekizinci sıraya çıktı.

Alfa Romeo bu yıl aslında orta gruba yaklaşmış gibiydi fakat bazı yarışlarda karşılarına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendiremediler.

Sonuç olarak Kimi Raikkonen ilk yarıda sadece iki puan alırken, Antonio Giovinazzi'nin 11 yarışta topladığı puan sayısı bir oldu.

The Race'e verdiği demeçte Alfa Romeo teknik patronu Jan Monchaux, "Tüm bu hataların bir daha yaşanmayacağından emin olmalıyız. Bu gerçekten gündemin en tepesinde."

“Sık sık aptalca hatalar yapıyoruz ve bunun bedelini her seferinde çok ağır şekilde ödüyoruz. Bir kez hata yapabilirsiniz, ancak iki kez yapmamalısınız."

"Herkes, özellikle pist üstü çalışmalarından sorumlu olanlar, mühendisler, mekanikerler ve şirketi temsil eden tüm ekip, bu konuda aynı çizgide. Herkes bunun bir daha olmaması için çok çalışıyor."

“Ne yazık ki yeni ve benzersiz sorunları keşfetmeye devam ediyor gibi görünüyoruz ve bunun bir noktada durmasını umuyorum."

"Bunu kesinlikle hafife almıyoruz. Bu acı verici anı yaşamanın birkaç iyi yanından biri, yapmanız gereken incelemeyi yapmanız konusunda sizi zorluyor olması. Sorumluluğu başkasına yüklememelisiniz."

"Burada neden başarısız olduğumuzu soruyoruz, kimin başarısız olduğu değil. Her insan baskı altında hata yapabilir, bu insanların neden başarısız olduğuna bakmak gerek ve sadece sorular sorarsanız temel nedeni bulursunuz. Bu, belki de açıklığa kavuşturulmayan veya yeterince sağlam olmayan bir süreç."

"Tüm bunları sürekli değerlendiriyor. Bu, bize diğerlerine kıyasla geliştirebileceğimiz bir alan olduğunu gösteriyor. Umarım yapabiliriz. Bundan dersler çıkardığımızı biliyorum ve umarım önümüzdeki 12 yarışta odak noktamız pek fazla bu olmayacak." dedi.

Monchaux, takımın "büyük puanlar" alma şansını kaçırmadığını ancak gridin gerisindeyken her puanını altın değerinde olduğunu söyledi.

"Sinir bozucu çünkü üç puan yerine muhtemelen sekiz ya da dokuz puanımız olabilirdi. Önemli puanlar değil ama işimizi daha kolay hale getirebilirdi."

"Önümüzde yaklaşık 12 yarış var ve aracın performansının hak ettiğini düşündüğümüz puanları geri kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Bu açıdan hedefimiz sekizinciliği geri almaya çalışmak olacak. Fakat bunun için olan mücadele çok sıkı olacak."

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