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Formula 1 Haberler

Sauber, Alfa Romeo anlaşmasını uzatmak için Stellantis'le görüşüyor

Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alfa Romeo takım patronu Frédéric Vasseur, Stellantis'le, isim sponsorluğu anlaşmasını uzatmak konusunda olumlu görüşmeler yaşadıklarını söyledi.

Sauber, Alfa Romeo anlaşmasını uzatmak için Stellantis'le görüşüyor

Formula 1'deki Alfa Romeo markasının geleceği, yeni Stellantis yönetim kurulu düzeyinde alınacak kararlara bağlı.

Alfa Romeo'nun da parçası olduğu Fiat Chrysler markalarını PSA grubuyla (Peugeot, Citroen, DS, Opel ve Vauxhall vb.) birleştiren yeni otomotiv devi, yakında stratejik planını gözden geçirecek.

İtalyan markasının Sauber ile isim sponsorluğu ortaklığının geleceğini merak ediliyor çünkü Stellantis'in planlarına göre, FCA ve PSA birleşmesinin ardından grubun markalarının spor aktiviteleri yeniden tanımlanacak.

Bu spor aktivitelerin yeniden tanımlanması, İtalya'daki çeşitli kaynaklara göre, 2018'den beri Sauber-Ferrari takımına sponsor olan Alfa Romeo sözleşmesinin "büyük olasılıkla sona ermesiyle" birlikte başlayacak.

Alfa Romeo takım patronu Frédéric Vasseur, bu söylentiler hakkında, Motorsport.com'un bazı sorularını cevaplandırdı.

Vasseur, iddiaların aksine, Stellantis'le anlaşmayı uzatmak konusunda iyi bir konuşma geçirdiklerini söyledi.

''Stellantis tarafındaki durumumuzu biliyorsunuz. Bence, kontratı uzatma konusunda onlarla iyi ve olumlu bir tartışma yaşadık. Umarım iyi olur ancak karar bana bağlı değil.''

Stellantis'le olan ilişkide bir şeyin değişip değişmeyeceği sorulan Vasseur şunları söyledi: ''Hayır, sadece kendi taraflarındaki durumu tekrar organize edecekler.''

''Ancak, Stellantis'in, Alfa Romeo markası hakkında yaptığı son duyurudan oldukça mutluyum ve bu duruma olumlu bakıyorum.''

''Onlar destek vermek istiyor ve Alfa Romeo markası, onlar için çok varlık. Aynı zamanda Alfa Romeo'nun varlığı Formula 1 için de çok önemli çünkü Alfa Romeo ikonik bir marka ve başından beri F1'de bulunuyorlar. Umarım, her şeyi bir araya getirebileceğiz.''

Son olarak da Sauber'in,  Formula 1 dışında yer alan başka alanlarda kâr sağlamak adına çalışmalar yapmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Fransız takım patronu, "Bu, son birkaç aylık süreçte sadece bir takım olarak değil, aynı zamanda bir şirket olarak gelişmek için takip ettiğimiz yönlerden biriydi."

''Çünkü diğer işlerimizi geliştirebilmek için Formula 1'in varlığından yararlanmak zorundayız. Ancak bu uzun bir süreç ve hiç de kolay değil, çünkü çoğu zaman F1 takımları normal hayata devam etmeye alışkın değiller.''

''Bizim de, mentalitemizi biraz değiştirmemiz gerekiyordu. Fakat doğru yoldayız. Sauber olarak farklı alanlarda büyüyoruz ve çok yakında gelirlerin önemli bir parçası olacağını düşünüyorum.'' cevabını verdi.

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