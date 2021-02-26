Alfa Romeo, Adler Group ile yeni kontrat imzaladı

Alfa Romeo, 2021 Formula 1 aracını geçtiğimiz pazartesi günü Varşova'da tanıttı ve ilk kez bugün Barselona'da piste çıkardı.

Takım, sabah erken saatlerde Barselona'da çalışmalara başladı ve Robert Kubica, C41'le ilk kez piste çıktı.

Ayrıca İsviçreli ekip, dün akşam Adler Group ile olan sponsorluk anlaşmasını en az bir yıl daha uzattığını açıkladı.

Adler Group, 2019 yılında takımın sponsoru olmuş ve o günden bu yana Alfa Romeo ekibine destek vermişti.

Tarafların yeni sezonda birlikte çalışmaya devam edeceği açıklanırken, anlaşma kapsamında şirket logoları yeni C41'in üzerinde yer alacak.

Ayrıca takıma ait tüm ekipmanlarda da yine şirket logosu yer alacak.

Takım patronu Frederic Vasseur, "Adler Group ile olan ortaklığımızın yenilenmesi, son yıllarda yaptığımız çalışmaların doğal bir evrimi oldu."

"Otomotiv dünyasının farklı bölümlerinde yer alan iki önemli taraf olarak, aynı zorlukları ve değerleri paylaşıyoruz."

"Pek çok ortak noktaya sahibiz ve bu da, ortaklık sayesidne elde edilen bilgi birikimini paylaşmak ve her iki şirketin de büyümesini cesaretlendirmek için iyi bir teşvik." dedi.