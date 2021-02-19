Alfa Romeo, Acer ile kontrat yeniledi

Tayvan merkezli bir bilgisayar & donanım üreticisi olan Acer, 1976 yılında kuruldu ve son yıllarda büyük ün kazandı.

Ürünleri arasında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara ek olarak, ekran, yan bilgisayar ürünleri, dijital fotoğraf makinaları gibi şeyler yer alıyor.

Acer, 2020 yılının Haziran ayında Alfa Romeo'nun yeni sponsoru olmuştu ve anlaşma sadece o yılı kapsıyordu.

160'dan fazla ülkede yer alan Acer, Alfa Romeo Racing ORLEN ekibiyle olan kontratını 2021 sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Şirket, Alfa Romeo'ya dizüstü bilgisayarlar sağladığı gibi pek çok çeşitli çözüm sunacak. İşbirliği kapsamında takım pilotları, Acer'ın reklam yüzü de olacak.

Takım, Acer'in sağladığı özel donanımdan faydalanmayı umut ediyor.