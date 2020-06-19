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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, Acer ile anlaştı

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Alfa Romeo, Acer ile anlaştı
Ekleyen:
, Editör
19 Haz 2020 15:11

Alfa Romeo takımı, bugün Acer şirketiyle sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

 

Tayvan merkezli bir bilgisayar&donanım üreticisi olan Acer, 1976 yılında kuruldu ve son yıllarda oldukça iyi bir büyüme gerçekleştirdi. Ürünleri arasında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara ek olarak, ekran, bilgisayar yan ürünleri, dijital fotoğraf makinaları gibi şeyler bulunuyor.

Alfa Romeo Racing ORLEN, 2020 sezonu öncesinde Acer ile resmi bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

 Anlaşmanın süresi ve kapsamı hakkında açıklama yapılmazken, anlaşmanın "Alfa Romeo Racing ORLEN'in Formula 1 gridinin önüne doğru gitmesine katkıda bulunacağına" yer verildi.

Resmi BT donanım partneri olarak Acer, Hinwil merkezinde ve pistte kullanılacak olan iş alanlarını ve monitörleri sağlayacak. Anlaşma gereği Acer ve Alfa Romeo Racing ORLEN, her iki şirketin de büyüyen kitlesi için ilgi çekici ve merak uyandırıcı içerikler yaratma konusunda ortaklaşa çalışacak.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, “Sauber Motorsport bir şirket olarak Acer ile pek çok değeri paylaşıyor. Her iki şirket de 1970'lerde kuruldu ve ilk günden itibaren ürünlerinin inovasyonu ve iyileştirilmesi için uğraştılar. Bu acımasız mükemmellik arayışı bizi işbirliği yapmaya itti. 2020 yılında başarımızı Acer ile paylaşmayısabırsızlıklabekliyorum. ” dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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