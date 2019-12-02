Alfa Romeo, Abu Dhabi testinde lastik sorunlarına odaklanacak

Alfa Romeo bu yıl yapılan 21 yarışın sadece 11'inden puanla ayrılabilirken, sezonun ikinci yarısındaki dokuz yarışın sadece üçünden puan alabildi.

Alfa Romeo ile ilk yılında Raikkonen, takımının topladığı 57 puandan 43'ünü alan isimdi ve Abu Dhabi GP sonrası verdiği demeçte, Abu Dhabi lastik testinin kendileri için kritik olacağını dile getirdi.

"Elbette her zaman daha fazlasını istiyorum, ama bu hafta sonu daha fazlasını yapmanın imkanı yoktu. Araçta yeterince hız yoktu, çok kayıyordu. Pazartesi günümüz boş ve testler Salı günü başlayacak. Yeni aracı geliştirirken buradaki deneyimleri hesaba katmalı ve daha fazlasını yapmalıyız. Şimdi ne yapabileceğimizi yargılamak imkansız, ancak her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor. Hem bu yarıştan hem de bu sezondan sonuçlar çıkarmak gerekiyor."

"Bu hafta sonu gerçekten zordu. Lastiklerin düzgün şekilde çalışmasını sağlayamadık. Brezilya'ya kıyasla rakiplerimize çok fazla vakit kaybettik. Yarışta durum daha iyiydi ancak puan kazanmak için yeterince hızımız yoktu."

"Salı ve Çarşamba günü yapılacak testlerde bazı çözümler deneyeceğiz ve gelecek yıl için bazı şeyler öğreneceğiz."

"Dönüp bakarsak sezonun ikinci yarısıyla ilgili beklentilerimizi karşılayamadık. Her yarış geriye düştük. İnişler ve çıkışlar yaşadık."

"Sezon başında durum daha iyiydi. Gerçekten çok fazla puan kazandık, ancak o zaman bile, Barcelona gibi ilk ona giremediğimiz yarışlar oldu."

"Yaz tatilinden sonraki ilk iki yarışta iyi bir hıza sahiptik, ancak çeşitli nedenlerden dolayı istediğimiz sonuçları alamadık. Sonrasında bizim için iyi geçen Sao Paulo'ya kadar sorunlar yaşadık."

"Önümüzdeki iki günlük testler çok önemli, maksimum bilgi toplamalı ve aracı gelecek sezon için hazırlarken bunları kullanmalıyız."