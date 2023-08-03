Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor

Geçtiğimiz sezon Alfa Romeo, eski Mercedes yarış galibi Valtteri Bottas ile Formula 1 tarihindeki ilk Çinli pilot olan çaylak Zhou Guanyu'yu bir araya getirerek yepyeni bir pilot kadrosu oluşturdu.

İtalyan takımı geçen yıl teknik düzenlemelerde yapılan revizyondan yararlanarak sezonda toplam 55 puan topladı.

Ancak 2023'e o kadar iyi başlamadılar ve şu anda yalnızca dokuz puanla Takımlar Şampiyonası'nda dokuzuncu sıradalar.

Bottas geçtiğimiz günlerde 2021'in ortasında imzaladığı anlaşmanın bir yıl daha süresi olduğunu açıkladı ancak takım arkadaşı Zhou'nun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.

Ancak Alunni Bravi, Alfa Romeo'nun gelecek yıl için her iki pilotu da elinde tutmayı planladığını söyledi.

Bravi, "Bizim için istikrarın önemli olduğunu her zaman söyledik."

"Biz dönüşüm sürecinde olan bir takımız ve tüm alanlarda mümkün olduğunca istikrarlı olmaya çalışıyoruz. Elbette gelişim ve fırsat arayışındayız."

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"Yaz arasından sonra Zhou ile oturup ikimiz için de en iyi çözümün ne olacağına bakmak için zamanımız olacak.

"Hedefimiz her iki pilotu da gelecek yıl takımımızda tutmak ama elbette her iki tarafın da kazanması için tüm unsurların var olması gerekiyor." dedi.

Alfa Romeo, 2024-2025 sezonlarında Sauber olarak yarışacak ve Sauber, 2026'da Audi ile ortaklık kuracak.

Daha önce Alman otomotiv devi Audi'nin yeni motor düzenlemelerine yönelik hazırlıklarında geride kaldığına dair haberler ortaya çıkmış ve Audi, grubun F1 girişimini duyurmaktan sorumlu olan Markus Duessmann'ı görevden almıştı.

Bravi, 2026'ya doğru ilerleyen takımın hazırlıklarıyla ilgili endişeleri reddetti.

"Her şeyden önce Audi projesinin gölgede kaldığını duyduğuma sevindim."

Andreas Seidl, Sauber Group Chief Executive Officer, Alessandro Alunni Bravi, Alfa Romeo F1 Team Managing Director and Team Representative Fotoğraf: Alfa Romeo

"Bu tür bilgilere sahip değiliz ve Formula 1'e yeni giren bir güç ünitesi üreticisi gibi böylesine önemli bir programın gelişim durumunun ne olduğunu dışarıdan anlamak her zaman zordur."

"Program doğru yolda ilerliyor. Önümüzdeki iki sezonda takımı geliştirmek için çok çalışıyoruz. Finansal düzenlemelerle de bağlantılı kısıtlamalar olduğunu biliyoruz ancak Andreas Seidl (Sauber Grup CEO'su) ile birlikte tüm zayıflıklarımızı ele alıyoruz. Takımımıza kalite getirmek ve tesislerimizi geliştirmek için piyasadaki en iyi fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz."

"Yani ne bizim için ne de Audi için bir değişiklik yok. Audi projesi tek bir kişiye değil, tüm şirkete yönelik bir projedir ve her düzeyde memnuniyetle karşılandığını söyleyebilirim."

"2026'ya hazır olmak için hep birlikte ekip olarak çalışıyoruz. Bu, mücadelenin kolay olduğu anlamına gelmiyor. Çok güçlü bir rakibimiz var, gerçekten mütevazı olmamız ve her gün elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor çünkü rekabet herkes için son derece yüksek. Özellikle güç ünitesi üreticisi tarafında, 2026'daki rekabetin gerçekten çok güçlü olacağını düşünüyorum."

"Bu yüzden sadece işimize odaklanmamız gerekiyor ve Bay Duesmann'ın ayrılmasıyla hiçbir şey değişmeyecek."