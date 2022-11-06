Alfa Romeo, 2024'te Haas'ın sponsoru mu olacak?

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Alfa Romeo, 2023 Formula 1 sezonunun ardından Sauber ile çalışmayı bırakacağını duyurmuştu. Aslında ortaklık gayet iyi çalışıyordu fakat Audi'nin Sauber'le anlaşmasıyla, Alfa Romeo için kapılar kapandı.

İtalyan üretici buna rağmen Formula 1'den ayrılacağına yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı, hal böyle olunca da alternatif aradıkları konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Dieter Rencken'e göre Alfa Romeo ismi önümüzdeki yıldan sonra da Formula 1 dünyasında kalabilir.

Rencken'in haberine göre Alfa Romeo, F1'de kalmak istiyor ve Haas da İtalyan marka için mükemmel bir seçim olabilir.

Kısa bir süre önce Haas, Moneygram ile yeni bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı ve bu anlaşmanın yıllık 20 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor.

Moneygram'ın renk düzeni, Alfa Romeo'nunkiyle (kırmızı, beyaz ve siyah renkler) oldukça uyuşuyor.

Yine de şu anda Haas veya Alfa Romeo'dan konuyla alakalı hiçbir açıklama gelmiş değil.

Haas'ın Moneygram ile yaptığı yeni sponsorluk anlaşması Amerikan takım için önemli olacak ve takımın bütçesini doğrudan artıracak. Böylelikle de ilk kez bütçe sınırına yaklaşmalarını sağlayacak.

Şu anda şampiyonada sekizinci sırada yer alan Haas, son yıllardaki en iyi sonucuna doğru ilerliyor.