Prime'a abone ol
Önceki / Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor" Sonraki / Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"
Formula 1 Son dakika

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

Alfa Romeo sezon sonunda Sauber ile yollarını ayırsa da, Haas ile Formula 1'de devam edecek gibi görünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Alfa Romeo Racing logo detayı

Alfa Romeo Formula 1'de kalmaya devam edecek gibi görünüyor. İtalyan ekibin, 2017'den bu yana devam eden Sauber ortaklığı sezon sonunda resmen sona erecek.

Alfa Romeo, Sauber ile yaptığı anlaşmadan memnundu ve bu anlaşma iki taraf için de son derece pozitif sonuçlandı. Fakat Audi'nin Sauber'i satın almasıyla Alfa Romeo artık farklı bir yola girmek zorunda kalacak.

Alternatif seçeneklere bakan ve WEC'e girişi düşünen İtalyan marka, sonunda Formula 1'de yola Haas ile devam etme kararı aldı.

 

Şirket yönetimi, Mayıs ayında Monte Carlo'da Haas takım patronu Gunther Steiner ile bir araya gelerek olası bir işbirliğini değerlendirmişti. Haas, Sauber gibi büyük çaplı bir isim sponsorluğu istemediğini açıkça belirtti ancak olası bir ortaklığı her zaman kabul edeceklerini dile getirdi.

Motorsport.com'un kaynakları, Alfa Romeo'nun Ferrari güç ünitesinin "yeniden adlandırılması" yoluyla Haas'ın sponsoru olacağını öğrendi.

Bu kapsamda Ferrari güç ünitesinin adı Alfa Romeo olarak yeniden adlandırılacak. Bu da takımın adının artık MoneyGram Haas - Ferrari değil, MoneyGram Haas - Alfa Romeo olacağı anlamına geliyor.

Bu benzeri görülmemiş bir ilişki biçimi değil. 2016 yılında Red Bull tarafından kullanılan Renault güç ünitesinin adı Tag-Heuer olarak değiştirilmişti.

Geçtiğimiz sezon Renault da pazar stratejisi nedeniyle Formula 1'deki adını Alpine olarak değiştirdi.

paylaşım
yorumlar

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
AlphaTauri'nin yeni adı Hugo Boss mu olacak?

AlphaTauri'nin yeni adı Hugo Boss mu olacak?

Formula 1
Belçika GP

AlphaTauri'nin yeni adı Hugo Boss mu olacak? AlphaTauri'nin yeni adı Hugo Boss mu olacak?

Alonso: "Alpine, onlar için yaptıklarımı hafife aldı"

Alonso: "Alpine, onlar için yaptıklarımı hafife aldı"

Formula 1
Belçika GP

Alonso: "Alpine, onlar için yaptıklarımı hafife aldı" Alonso: "Alpine, onlar için yaptıklarımı hafife aldı"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Formula 1
Belçika GP

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim" Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Alfa Romeo, Belçika'da iyi bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor

Alfa Romeo, Belçika'da iyi bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor

Formula 1
Belçika GP

Alfa Romeo, Belçika'da iyi bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor Alfa Romeo, Belçika'da iyi bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor

Alfa Romeo, Belçika'da özel bir renk düzeniyle yarışacak

Alfa Romeo, Belçika'da özel bir renk düzeniyle yarışacak

Formula 1
Belçika GP

Alfa Romeo, Belçika'da özel bir renk düzeniyle yarışacak Alfa Romeo, Belçika'da özel bir renk düzeniyle yarışacak

Zhou: "Beşincilik inanılmaz"

Zhou: "Beşincilik inanılmaz"

Formula 1
Macaristan GP

Zhou: "Beşincilik inanılmaz" Zhou: "Beşincilik inanılmaz"

Son Haberler

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

F1 Formula 1
Belçika GP

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

F1 Formula 1
Belçika GP

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

MGP MotoGP
Kazakistan GP

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel" Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

F1 Formula 1

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek" Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol