Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

Alfa Romeo Formula 1'de kalmaya devam edecek gibi görünüyor. İtalyan ekibin, 2017'den bu yana devam eden Sauber ortaklığı sezon sonunda resmen sona erecek.

Alfa Romeo, Sauber ile yaptığı anlaşmadan memnundu ve bu anlaşma iki taraf için de son derece pozitif sonuçlandı. Fakat Audi'nin Sauber'i satın almasıyla Alfa Romeo artık farklı bir yola girmek zorunda kalacak.

Alternatif seçeneklere bakan ve WEC'e girişi düşünen İtalyan marka, sonunda Formula 1'de yola Haas ile devam etme kararı aldı.

Şirket yönetimi, Mayıs ayında Monte Carlo'da Haas takım patronu Gunther Steiner ile bir araya gelerek olası bir işbirliğini değerlendirmişti. Haas, Sauber gibi büyük çaplı bir isim sponsorluğu istemediğini açıkça belirtti ancak olası bir ortaklığı her zaman kabul edeceklerini dile getirdi.

Motorsport.com'un kaynakları, Alfa Romeo'nun Ferrari güç ünitesinin "yeniden adlandırılması" yoluyla Haas'ın sponsoru olacağını öğrendi.

Bu kapsamda Ferrari güç ünitesinin adı Alfa Romeo olarak yeniden adlandırılacak. Bu da takımın adının artık MoneyGram Haas - Ferrari değil, MoneyGram Haas - Alfa Romeo olacağı anlamına geliyor.

Bu benzeri görülmemiş bir ilişki biçimi değil. 2016 yılında Red Bull tarafından kullanılan Renault güç ünitesinin adı Tag-Heuer olarak değiştirilmişti.

Geçtiğimiz sezon Renault da pazar stratejisi nedeniyle Formula 1'deki adını Alpine olarak değiştirdi.