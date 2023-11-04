Alfa Romeo, 2024 yılında farklı bir araç tasarımına geçiş yapacak

İsviçreli ekip, geçen yıl gridin en hafif araçlarından birisine sahip olmanın avantajını kullanmış ve yılın başında iyi performans sergilemişti.

Ancak sezon ilerledikçe gerilediler ve bu yıla, geçen yılki konseptin devamıyla başladılar. Fakat şimdiye kadar umduklarını bulamadılar.

Haas, Williams ve AlphaTauri ile son dört sıra için savaşan İsviçreli ekip, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Takım, bu yılki aracın gelişim anlamında sınırlamaları olmasından ötürü yeni sezonda farklı bir konsepte geçecek.

Konu hakkında cuma günü konuşan Alfa Romeo takım patronu Alessandro Alunni Bravi, yeni teknik direktör James Key'in 2024 aracının tasarımında aktif şekilde yer aldığını da ekledi.

Bravi, "Gelecek yılın aracı C43'ün bir evrimi olmayacak çünkü mevcut konseptin daha fazla gelişime izin vermeyen belirli sınırlamaları var."

"Şasiden süspansiyona kadar tamamen yeni bir aracımız olacak."

"Sorunları tespit etmek kolay ama onları düzeltmek vakit alıyor."

"Bu yüzden sıkı çalışmalar devam ediyor. Üstelik şirketimizin gelişimi de sürüyor."

"Yeni çalışanlarımız var ve onlar da C44'ün gelişimine bulunabilecekler fakat hangi sonuçları elde edeceğimiz sorusunun yanıtını önümüzdeki yıl Bahreyn'de alacağız." dedi.