Alfa Romeo, 2023 sezonunda bıçak tarzı takla barı kullanımına devam edecek

Alfa Romeo'nun yeni aracında göze çarpan ilk detaylardan biri, bıçak tarzı takla barının korunmuş olmasıydı; nitekim bu tasarım, Guanyu Zhou'nun Britanya GP'sindeki ilk tur kazasında parçalanarak ciddi bir güvenlik açığına yol açmıştı.

Alfa Romeo, artık demodeleşen bu tasarımı kullanan tek takım konumundaydı.

Olay, FIA tarafından tüm takımların rol oynadığı Teknik Danışma Komitesi'nde düzenlenen üç toplantıyı da içeren bir soruşturmaya yol açtı.

FIA tarafından bildirilen sonuçlardan biri, "şu anda yönetmeliklerde yer alan ifadelerin, takımların takla barlarını amaçlanandan daha düşük bir noktadan etki eden kuvvetlerle homolog etmelerine izin verdiği" şeklindeydi.

Bu durum, takla barlarının yönetmeliklerde amaçlanandan daha düşük kuvvetlere direnç göstermesine yol açabilir.

Soruşturmanın ardından harekete geçen FIA, "takla barının üst kısmının bir kaza sırasında zemine saplanma olasılığını azaltacak şekilde yuvarlaştırılmasına, homologasyon testinin uygulama noktası için minimum bir yükseklik belirlenmesine ve yükün takla barını ileri yönde ittiği yeni bir fiziksel homologasyon testinin oluşturulmasını" zorunlu kıldı.

Buna ek olarak FIA, 2024 yılı için çok daha sıkı testlere başlayacağını ve takımlara yeni gerekliliklere uymaları için yeterli zaman tanıyacağını doğruladı.

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images