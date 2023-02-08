Alfa Romeo, 2023 sezonunda bıçak tarzı takla barı kullanımına devam edecek

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Alfa Romeo'nun yeni aracında göze çarpan ilk detaylardan biri, bıçak tarzı takla barının korunmuş olmasıydı; nitekim bu tasarım, Guanyu Zhou'nun Britanya GP'sindeki ilk tur kazasında parçalanarak ciddi bir güvenlik açığına yol açmıştı.

Alfa Romeo, artık demodeleşen bu tasarımı kullanan tek takım konumundaydı.

Olay, FIA tarafından tüm takımların rol oynadığı Teknik Danışma Komitesi'nde düzenlenen üç toplantıyı da içeren bir soruşturmaya yol açtı.

FIA tarafından bildirilen sonuçlardan biri, "şu anda yönetmeliklerde yer alan ifadelerin, takımların takla barlarını amaçlanandan daha düşük bir noktadan etki eden kuvvetlerle homolog etmelerine izin verdiği" şeklindeydi.

Bu durum, takla barlarının yönetmeliklerde amaçlanandan daha düşük kuvvetlere direnç göstermesine yol açabilir.

Soruşturmanın ardından harekete geçen FIA, "takla barının üst kısmının bir kaza sırasında zemine saplanma olasılığını azaltacak şekilde yuvarlaştırılmasına, homologasyon testinin uygulama noktası için minimum bir yükseklik belirlenmesine ve yükün takla barını ileri yönde ittiği yeni bir fiziksel homologasyon testinin oluşturulmasını" zorunlu kıldı.

Buna ek olarak FIA, 2024 yılı için çok daha sıkı testlere başlayacağını ve takımlara yeni gerekliliklere uymaları için yeterli zaman tanıyacağını doğruladı.

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak FIA kararları yayınlandığında Alfa Romeo çoktan C43'ün temelini atmıştı, dolayısıyla takla barı tasarımını değiştirmek için çok geçti -yine de barın üst kısmında gerekenin yapıldığını görmek sevindirici olsa gerek.

Alfa teknik direktörü Jan Monchaux Motorsport.com'a yaptığı açıklamada "Tamamen farklı bir takla barı kullanacağız" dedi.

"Bıçak tarzı takla barı kullanımı devam ediyor, çünkü kuralları değiştirme ya da düzenleme kararı alındığında yaz arasındaydık ve geri dönemeyeceğimiz bazı stratejik kararlar aldığımız bir noktadaydık. Diğer tüm takımlar da benzer bir durumdaydı."

"Bu yüzden FIA ve takımlar arasında etkili üç adım atma konusunda anlaştık."

"İlk adım 2023'te atılacak ve takla barının üst kısmında keskin parçalardan kaçınılacak. Esasen geometrik bir kısıtlama."

"2024 sezonu için de bazı ek kurallar ve herkesin geçmesi gereken daha zorlu bazı yeni homologasyon testleri var."

"Yapmaya karar verdiğimiz şey, 2024 kurallarına uymak için ekstra ağırlık yatırımı yaparak nasıl bir takla barı kullanacağımızı önceden tahmin etmekti. Kazaya karıştığımız için sadece 2023 kurallarına uymakla kalmadık, 2024 kurallarına da erkenden uymaya karar verdik."

Alfa Romeo C43, detail Photo by: Alfa Romeo

"2024 sezonunda farklı bir takla barına sahip olacağız, yine de bu sezon için ekstra bir çaba gösterdik, çünkü pilotlarımız için bunu yapmak zorundaydık."

"Bir noktada gerçekçi olmanız gerekiyor, Ağustos ayında takımları bir sonraki sezon için bir şasiyi yeniden yapmaya zorlayamazsınız. Artık çok geç."

"Kısacası yine bir bıçak tarzı takla barı kullanacağız ancak elimizdekinden önemli ölçüde farklı. Daha pürüzsüz, daha şişman, daha güçlü. Orijinal tasarım işini yaptı, nitekim Zhou'nun hiçbir çiziği yoktu -ancak insanlar bunu unutmaya meyilli."

"FIA ile de çok sıkı çalışıyoruz çünkü sadece bizim değil, F1'in de takla barı konusunda iyileştirme yapması gereken noktalar var. Yeni kurallar için 2026'da bu konuda daha iyi bir iş çıkarabiliriz." dedi.