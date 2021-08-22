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Alfa Romeo, 2022'de ''yasal boşlukların'' onlara yardım edebileceğini düşünüyor

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Alfa Romeo 2022 aracını kurallar dahilinde tasarlıyor olsa da takımın teknik direktörü Jan Monchaux onlara avantaj kazandıracak ''yasal boşlukları'' arayacaklarını söyledi.

Alfa Romeo, 2022'de ''yasal boşlukların'' onlara yardım edebileceğini düşünüyor

Gelecek sezon, Formula 1 araçlarının birbirine daha yakın olmasını sağlamak amacıyla tamamen yeni kurallar getirilecek.

2022 araçlarındaki sıkı kurallarla birlikte, Formula 1 takım patronları herhangi bir takımın büyük bir performans avantajı sağlaması riskini ortadan kaldırmak için tüm yasal boşlukları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Ancak bu, takımların henüz olası yasal boşlukları aramayı bıraktığı anlamına gelmiyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Alfa Romeo teknik direktörü Monchaux, takımda, yasal boşluk arayan bir mühendislik ekiplerinin olup olmadığı sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: ''Buna siyah ve beyaz olarak bakmazdım.''

''Tüm mühendisler, departman fark etmeksizin araç üzerinde kurallar dahilinde çalışıyor. Kurallarda yasal boşluk olup olmadığını görmeye çalışmak DNA'mızda var.''

''Bunlar limitli çünkü kurallar oldukça kısıtlayıcı. F1 yönetimi yasal boşluklar bulabilmek için arka planda gelişime dahil ve takımlar FIA'yla birlikte çalıştığı için bu boşlukları kaldırabilirler.''

''Bazı 'oynamalar' yapılacağını reddetmiyorum ancak hiçbir şey 2009 Brawn GP çift difüzör olayı gibi olmayacak. Sadece küçük şeyler.''

Formula 1 yönetici direktörü Ross Brown, ekibinin takımları gözlemleyeceğini açıklamıştı.

FIA'ya bu yasal boşlukları bildirmenin görevi olup olmadığı sorulan Monchaux, ''Bu takıma bağlı. Fakat başkalarının göremediği bir şeyi sizin gördüğünüze inanmak, kendinize fazla güvenmek olur.''

''Tüm takımlar çok profesyonel ve hiçbir şey saklı kalmayacak. Bir şeyi saklamanın riski de oldukça büyük.''

''Eğer FIA'nın [yasal boşluğu] kabul edeceğini varsayıp, bunu uygularsanız ve sonrasında FIA kararını değiştirirse bir sorununuz olacaktır.''

''Sonrasında her şeyi geri olmak çok acı verici, özellikle de bu herhangi bir konsepte bağlıysa. Bu, hem zaman kaybı hem de bütçe kaybına neden açabilir ve kimse bütçeler sınırlandırılmışken bunu istemez.''

''Oldukça saydam şekilde çalışmayı veya kendi yorumumuzun kabul edildiğinden emin olman amacıyla önceden FIA'nın onayını almak isteriz.'' ifadelerini kullandı.

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