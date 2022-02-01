Alfa Romeo, 2022 aracında Ferrari vites kutusu ve süspansiyonu kullanmayacak!

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Alfa Romeo, 2022 sezonu için kendi vites kutusunu ve arka süspansiyonunu tasarlamaya karar verdi. Hinwil merkezli ekibin yeni aracının dingil mesafesi ve radyatör konumlandırması da Ferrari'den farklı olacak.

Her ne kadar radyatör konumlandırması farklı olsa da, Alfa Romeo 2022'de Ferrari güç ünitesi kullanmaya devam edecek.

Alfa Romeo, Ferrari'den farklı bir tasarım felsefesi seçtiğinden, aracın önemli elementleri farklılık gösterecek.

Araçların önemli alanlarındaki farklılıklarla birlikte, 2022 Alfa Romeo aracı Ferrari'nin "kardeş" arabası olmayacak.

Maranello'da Simone Resta tarafından tasarlanan ve şasisi Dallara tarafından üretilen Haas'ın 2022 aracı da Ferrari'nin "kardeş" araçlarından olmayacak.

Alfa Romeo, yeni projesinde daha serbest hareket edebilmek ve "gerçek" bir üretici olmaya geri dönmek istiyor.

İsviçreli ekip, yeni tasarımında daha serbest olmak istediğinden Ferrari'ye olan bağlılığını azaltıyor. Geçtiğimiz senelerde vites kutusunu ve arka süspansiyonunu Maranello'nun "süper marketinden" satın alan takım, bu sene Ferrari'nin sadece güç ünitesini kullanacak.

Biraz da olsa sürpriz şeklinde gelen bu haberler, Fredric Vasseur'un yeni projedeki teknik çizgisini biraz da olsa ortaya koyuyor. Vasseur'un yeni projesi, Ferrari'ye çok daha az bağlı olacak.

2022 Alfa Romeo aracının, 2022 Ferrari aracından farklı olacağını tahmin etmek çok da zor değil.

Ferrari, SF21, vites kutusu Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo, farklı koşullara hızlıca adapte olabilen bir araç tasarlamak istiyor

Jan Monchaux tarafından dizayn edilen yeni Alfa Romeo, Ferrari'ye kıyasla daha kısa dingil mesafesine sahip olacak.

Ferrari'nin Pull-Rod süspansiyon tasarımına döneceği bilinmekteydi. Alfa Romeo, arka süspansiyonunda Ferrari'nin aksine Push-Rod tasarımıyla devam edecek.

Radyatörlerin, motorun altında konumlandırılması beklenmekte. Böylelikle, Venturi tünellerinin üstünde uzun kanallar açılabilecek.

Alfa Romeo'nun daha serbest bir arabaya sahip olması, birçok aerodinamik konsepte uyarlanabileceği anlamına geliyor ki takımın amacı da bu. Araç, birçok aerodinamik tasarıma açık olacağından, sene içinde en iyi konseptin hangisi olduğuna karar verilip, bunun üzerine odaklanılabilecek.

Monchaux ve ekibi, pistten piste değişecek olan farklı ihtiyaçlara ve koşullara kolay bir şekilde adapte olabilecek bir araç tasarlamak istiyor.

Alfa Romeo, 2022 senesinde Ferrari'ye olan bağlılığını büyük ölçüde azaltıyor ve yeniden "gerçek" bir üretici olmak istiyor.

Zürih'te çalışmalarını sürdüren ekip, 2026'da yeni motor üreticileri spora katılmadan önce markette yeniden çekici hâle gelmek için bunu yapmış olabilir.