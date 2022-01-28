Alfa Romeo, 2022'de F1 bütçe sınırına "çok yakın" olacak"

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Formula 1, takımlar arasındaki harcama adaletsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla geçen yıl spora bütçe sınırı getirmişti ve bu yıl takımların sahip olduğu bütçe 140 milyon dolar olacak.

Alfa Romeo, Mercedes ve Ferrari gibi büyük bütçelere hiç sahip olmadı ve hatta 140 milyon dolarlık bütçeye bile sahip değildi. Fakat son dönemde yapılan ticari ortaklıklarla artık bir denge yakalamaya başlamış durumdalar.

İtalyan otomobil üreticisinin desteğini alan Sauber şirketi, Çinli çaylak Guanyu Zhou ile yaptığı anlaşma sonrası yeni sponsorluk anlaşmalarına imza attı. Tüm bu ticari anlaşmalar sayesinde de artık 140 milyon dolarlık sınıra çok yakınlar.

Takımın mali durumu hakkında açıklamada bulunan takım Fred Vasseur, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Sponsorluk tarafında ve bunun gibi konularda halen devam etmekte olan bazı görüşmelerimiz var ama bütçe sınırına çok yakın olacağımızı düşünüyorum."

"Bunun şirketimiz için mega bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Sınır seviyesinde olduğumuzu bilmek sadece şirket için değil, takım için de harika bir fırsat. Bu, tamamen farklı bir yaklaşım ve farklı bir zihniyet. Herkes için iyi bir destek olacak."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C39 mule Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımın maddi durumunun düzelmesi, son beş yılda Mercedes'te yarışan Valtteri Bottas'ın gelmesiyle Vasseur, İsviçreli ekibin gelecek yıl hakkında iyimser olduğunu belirtti.

"Formula 1'de süreçler her zaman sessizdir çünkü işe alım süreci, birlikte çalışmak istediğiniz kişiye bağlı olarak genellikle iki veya üç yıl sürer. Ayrıca araç da önemli. Bu, her zaman kolay olmuyor çünkü son iki üç yılda bazı sorunlar yaşadık."

"Çok iyi biliyoruz ki eğer iyi bir sonuç almak istiyorsanız, önce bir temel inşa etmelisiniz ve ardından adım adım ilerlemelisiniz."

"2022 bizim için bütçe sınırı altında geliştirilmesi gereken yeni bir proje ve tamamen yeni bir kadromuz var. Ferrari'den yeni bir motor alacağız ve her şeyi bir araya getirmek için çaba gösteriyoruz."

"Fakat herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes sahip olduğu kadroyu geliştirmeye çalışıyor, motoru geliştirmeye çalışıyor ve işe alım yapıyor."

"Herkesin performans odaklı olması ve yarın daha iyisini yapabileceğimize inanması, muhtemelen işimizin en güzel yani. Bence temel motivasyon bu."

"Fakat sonunda birisi 1. olurken, diğeri 10. olacak."

"İyi ve kötü sonuçlar alacağız fakat en önemlisi, şirketimizin hissedarlarından tutun da fabrikada çalışan personelimize kadar herkes doğru yolda olduğumuza inanıyor."

"Bu, benim için önemli çünkü her bir kişinin desteğine ihtiyacımız var."