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Formula 1 / Brezilya GP Son dakika

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını verdi, resmi açıklama gelecek hafta

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo Sauber takım patronu Frederic Vasseur, Canal+ ile katıldığı bir Twitch canlı yayınında yaptığı açıklama ile, 2022 pilot kararını Brezilya GP sonrası salı günü açıklayacağını duyurdu.

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını verdi, resmi açıklama gelecek hafta

Bir sonraki Formula 1 sezonunu öncesinde, griddeki koltuklardan biri hâlâ boş ve yıl sonu yaklaştığı için gözler buraya çevrilmiş durumda.

Kimi Raikkonen'in emekliliği sonrası 2022 sezonu için Valtteri Bottas'la anlaşan Alfa Romeo, henüz ikinci sürücüsünün kim olacağına karar vermedi. Antonio Giovinazzi'nin takımda kalması beklenmezken, son haftalarda Andretti'nin takımı satın almak için görüşmeler yapmaya başlamasıyla bu koltuk için Colton Herta'nın adı geçmişti.

Ancak Andretti görüşmeleri olumsuz sonuçlandı ve tekrar Guanyu Zhou ön plana çıkmış durumda.

Koltuk için, F2 sezonunun bitimine sadece altı yarış kala Zhou'nun 36 puan önünde ilk sıradaki Oscar Piastri ve Sauber'in genç sürücüsü Theo Pourchaire'in de adı geçiyor.

Canal+'ın Twitch yayınına konuk olan Fred Vasseur, röportajda Bottas'ın takım arkadaşının kim olacağını söylemedi fakat kararın verildiğini ve Brezilya GP sonrası salı günü (16 Kasım'da) açıklanacağını belirtti.

Julien Fébreau'nun sorduğu soruya Vasseur, "Artık formalitelerdeyiz ancak kararı Brezilya Grand Prix'sinden sonraki Salı günü açıklayacağız." dedi.

İsviçreli takımın takım patronu Vasseur, Pourchaire'i gelecek yıl F1'de görme ihtimallerini reddetti. Bunun yerine kendisine gelecek yıl için iyi bir F1 test programı hazırlayacaklarını belirtti.

"Théo'nun Formula  için gerekli tüm araçlara sahip olmasını istiyorum. Şu anda, onu Formula 1'e mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak adına, önemli bir test programı düşünüyoruz."

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

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