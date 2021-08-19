Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını Eylül ayında verecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo F1 takımının patronu Frederic Vasseur, gelecek yılla ilgili pilot kararını Eylül ayında vereceklerini doğruladı.

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını Eylül ayında verecek

Alfa Romeo, gelecek yıl yepyeni bir sürücü kadrosuyla yarışmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Takım son üç yıldır Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisiyle yarışmayı seçmişti.

Fakat artık Raikkonen'in emekli olacağı düşünülürken, Giovinazzi'nin koltuğu da sallantıda.

Şu anda her iki koltuk için de pek çok aday var. Raikkonen'in yeri için Valtteri Bottas ismi ön plana çıkarken, Giovinazzi'nin yerine de Ferrari'nin genç sürücüleri Callum Ilott ve Robert Shwartzman'ın adı geçiyor.

Alfa Romeo, gelecek yıl artık Ferrari'den bağımsız kararlar verebilecek ve bu yüzden sürücü seçiminde özgür olacak. Fakat Ferrari destekli bir isimle yarışmaları neredeyse kesin gibi.

Takım, yaz arasında değerlendirmeler yapacak fakat nihai kararını vermeden önce, diğer takımlardaki durumun ilerlemesini bekliyor.

Konu hakkında konuşan takım patronu Frederic Vasseur, pilot kararını eylül ayında alacaklarını dile getirdi.

Vasseur, “Birçok pilotun takımımızda yarışma fırsatıyla ilgilenmesi güzel bir şey."

"Karar sadece benim tarafımdan değil, tüm şirket tarafından verilecek. 2022'de kimin araba kullanacağına eylül ayında karar vereceğiz." dedi.

Bottas söylentileri sorulduğunda Vasseur, "Bunu sen söyledin, ben değil. Açıklama için herkesin eylül ayına kadar beklemesi gerekecek."

"Sahip olduğumuz proje, Alfa Romeo'yu pazardaki tüm sürücüler için ilginç kılıyor." cevabını verdi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir

Önceki haber

Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir

1 s
2
Formula 1

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

21 s
3
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'i geçebilmek için araçtan daha fazlasını çıkarmamız gerekiyor"

7 s
4
Formula 1

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak

1 g
5
Le Mans

Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

1 g
Son Haberler
Alfa Romeo, 2022 pilot kararını Eylül ayında verecek
F1

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını Eylül ayında verecek

0dk
Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir
F1

Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir

1 s
Chandhok, Norris'in geleceğin yıldızlarından olduğunu düşünüyor
F1

Chandhok, Norris'in geleceğin yıldızlarından olduğunu düşünüyor

1 s
Alpine: "FIA, 2022 öncesinde takımların işbirliğini yakından takip etmeli"
F1

Alpine: "FIA, 2022 öncesinde takımların işbirliğini yakından takip etmeli"

2 s
Red Bull, F1 takımlarının pilot kadrolarından mutlu
F1

Red Bull, F1 takımlarının pilot kadrolarından mutlu

5 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir Belçika GP
Formula 1

Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir

Goodyear İle Performans ve Dayanıklılığın Yarışı: Le Mans 24 Saat Le Mans 24 Saat
Le Mans

Goodyear İle Performans ve Dayanıklılığın Yarışı: Le Mans 24 Saat

Endonezya, takvime girebilmek için F1'le görüşüyor Belçika GP
Formula 1

Endonezya, takvime girebilmek için F1'le görüşüyor

Çok Okunanlar Bugün

Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir
Formula 1 Formula 1

Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

Verstappen: "Mercedes'i geçebilmek için araçtan daha fazlasını çıkarmamız gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes'i geçebilmek için araçtan daha fazlasını çıkarmamız gerekiyor"

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak

Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi
Le Mans Le Mans

Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"

Hughes: ''Ricciardo, standartın alt performansına tolere etmeyecek''
Formula 1 Formula 1

Hughes: ''Ricciardo, standartın alt performansına tolere etmeyecek''

Cadillac, LMDh programıyla beraber Le Mans 24 Saat'e dönebilir
Le Mans Le Mans

Cadillac, LMDh programıyla beraber Le Mans 24 Saat'e dönebilir

Son Haberler

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını Eylül ayında verecek
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını Eylül ayında verecek

Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir
Formula 1 Formula 1

Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir

Chandhok, Norris'in geleceğin yıldızlarından olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Chandhok, Norris'in geleceğin yıldızlarından olduğunu düşünüyor

Alpine: "FIA, 2022 öncesinde takımların işbirliğini yakından takip etmeli"
Formula 1 Formula 1

Alpine: "FIA, 2022 öncesinde takımların işbirliğini yakından takip etmeli"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.