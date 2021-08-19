Alfa Romeo, 2022 pilot kararını Eylül ayında verecek

Alfa Romeo, gelecek yıl yepyeni bir sürücü kadrosuyla yarışmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Takım son üç yıldır Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisiyle yarışmayı seçmişti.

Fakat artık Raikkonen'in emekli olacağı düşünülürken, Giovinazzi'nin koltuğu da sallantıda.

Şu anda her iki koltuk için de pek çok aday var. Raikkonen'in yeri için Valtteri Bottas ismi ön plana çıkarken, Giovinazzi'nin yerine de Ferrari'nin genç sürücüleri Callum Ilott ve Robert Shwartzman'ın adı geçiyor.

Alfa Romeo, gelecek yıl artık Ferrari'den bağımsız kararlar verebilecek ve bu yüzden sürücü seçiminde özgür olacak. Fakat Ferrari destekli bir isimle yarışmaları neredeyse kesin gibi.

Takım, yaz arasında değerlendirmeler yapacak fakat nihai kararını vermeden önce, diğer takımlardaki durumun ilerlemesini bekliyor.

Konu hakkında konuşan takım patronu Frederic Vasseur, pilot kararını eylül ayında alacaklarını dile getirdi.

Vasseur, “Birçok pilotun takımımızda yarışma fırsatıyla ilgilenmesi güzel bir şey."

"Karar sadece benim tarafımdan değil, tüm şirket tarafından verilecek. 2022'de kimin araba kullanacağına eylül ayında karar vereceğiz." dedi.

Bottas söylentileri sorulduğunda Vasseur, "Bunu sen söyledin, ben değil. Açıklama için herkesin eylül ayına kadar beklemesi gerekecek."

"Sahip olduğumuz proje, Alfa Romeo'yu pazardaki tüm sürücüler için ilginç kılıyor." cevabını verdi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images