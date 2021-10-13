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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını "birkaç hafta içerisinde" verecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, 2022 sezonunda yarışacakları ikici isme önümüzdeki birkaç hafta içerisinde karar vereceklerini ve ellerinde pek çok pilot seçeneği olduğunu söyledi.

Alfa Romeo, 2022 pilot kararını "birkaç hafta içerisinde" verecek

2022 yılında Formula 1'de yarışacak 20 pilottan 19'u belli oldu ve son boş koltuk şu anda Alfa Romeo'da yer alıyor. Takım gelecek yıl Kimi Raikkonen'in yerini Valtteri Bottas'ın alacağını açıkladı fakat ikinci pilotun kim olacağı belirsiz.

Şu anda koltuk için birden fazla aday var. Guanyu Zhou, geçtiğimiz haftalarda koltuğun ana adayıydı ve sonrasında bu listeye bir başka Alpine sürücüsü Oscar Piastri eklendi. Son günlerde de Andretti Autosport'un desteğiyle beraber Colton Herta'nın ikinci koltuğa geçebileceği iddiaları ortaya çıktı.

Türkiye'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, ellerinde pek çok sürücü adayı olduğunu ve nihai kararı vermek için birkaç hafta daha bekleyeceklerini dile getirdi.

Vasseur, şöyle dedi: "Karar almak için acele etmiyoruz ama masanın üzerinde birkaç seçeneğimiz var. Bu kararı vermek için biraz vakit ayırmamız gerekiyor."

"Yine de herhangi bir acelemiz yok. Durum, önümüzdeki birkaç gün içinde değişmeyecek ve sonrasında bir karar vereceğiz."

"Bekliyoruz çünkü ilgili tüm taraflarla görüşüyoruz. Yeni kural döneminin başında olduğumuz için kolay bir seçim değil."

"Formula 1 için tamamen yeni bir dönem olacak ve tüm noktaları göz önünde bulundurmamız lazım. Monza ve Sochi'deki son F2 yarışlarına bakmak da bizim için mantıklı olacak."

"Durum şu anda böyle ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar vereceğiz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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