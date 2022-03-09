Alfa Romeo: "2022, pilot değişimi yapmak için doğru zamandı"

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Alfa Romeo, 2019 yılıyla beraber sürücü kadrosunu yenilemeye karar vermiş ve Antonio Giovinazzi/Kimi Raikkonen ile yarışmaya başlamıştı.

İkili, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında takım arkadaşı oldu. Bu süreçte Alfa Romeo, genel anlamda beklentilerin altında kaldı.

Zorlu geçen yılların ardından Raikkonen, 2021 sonunda emekli olurken, Giovinazzi ile yola devam edilmeme kararı alındı.

Alfa Romeo Raikkonen'in yerine Valtteri Bottas'la anlaşırken, ikinci koltuk için arkasında önemli sponsorlar olan Guanyu Zhou ile sözleşme imzaladı. Çinli sürücünün getirdiği bütçe, takımın bütçe sınırına yaklaşmasına yardım ediyor.

Vasseur, yeni kurallar göz önüne alındığında sürücü değişiminin doğru zamanda geldiğini düşünüyor.

F1.com'a konuşan Vasseur, “Bence sürücü kadrosunu değiştirmek için doğru anı seçtik."

"Sezona iki yeni pilotla başlama konusunda herhangi bir sorun görmüyorum."

"Formula 1'de epey deneyimi olan bir sürücüye sahip olmak bizim için çok önemliydi ve Valtteri bizim için mükemmel bir isim. Zhou'ya da yardım edecek. Zaten aralarında oldukça iyi bir ilişki var. Hatta bu ilişki iyiden de öte."

"Şu anda çok iyi anlaşıyorlar ve bu, özellikle Zhou için önemli olacak. Ona çok fazla baskı yapmak istemiyorum. Fakat Formula 1'e geçiş büyük bir adım."

"Bu sadece sürüşle ilgili bir durum değil, ki bunun sürüş anlamında Formula 2'den pek farklı olduğunu düşünmüyorum... Fakat burada basınla uğraşmak da dahil olmak üzere kontrol altında tutmanız gereken pek çok şey var."

"Her şeyin yoluna gireceğinden eminim çünkü Zhou doğru yaklaşıma sahip. O, çok olumlu ve tüm bilgileri almaya hazır biri." dedi.