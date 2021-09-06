Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"
Formula 1 Haberler

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, ekibin 2022’de F1’de çaylak bir pilot almak konusunda çekingen oldukları için tercihlerinin Nyck de Vries yerine Alex Albon olduğunu söyledi.

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

Önümüzdeki hafta Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın, emekliliğini açıklayan Kimi Raikkonen yerini aldığını açıklanması bekleniyor ancak İsviçreli ekibin diğer koltuğu boş kalıyor.

Antonio Giovinazzi’nin hâlâ takımdaki yerini koruma şansı bulunsa da takımın yeni kontratıyla artık Ferrari Sürücü Akademisi’nden bir pilot bulundurma zorunluluğu yok ve bu durum, İtalyan sürücüye pek yardımcı olmuyor.

Giovinazzi’nin hâlâ Ferrari’nin listesinin en tepesinde yer aldığı biliniyor ve eğer başka bir anlaşma yapılırsa Maranello merkezli ekibin genç sürücü programından Alfa yedek pilotu Callum Ilott ya da F2 pilotu Robert Shwartzman gibi bir pilotla olmayacak.

Eğer Giovinazzi takımda atılırsa onu yerini alacak favori pilotlar, Mercedes Formula E şampiyonu de Vries ve Red Bull yedek pilotu Albon. Aynı zamanda bu iki pilot, Williams koltuğu için de rekabet ediyor.

İkilinin menajerleri şu anda birçok görüşme yaparak sıkı çalışsa da Vasseur, Albon’un şansının daha yüksek olduğunu ima etti ve bunun sebebinin 2022’de kural değişiklikleri değil de test süresinin az olmasından ötürü bir çaylak pilot için durumun daha zor olacağını söyledi.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Vasseur, “Kuralların değişmesinin bununla ilgili olduğunu sanmıyorum. Daha çok sınırlı test günü sayısından ötürü bunu derim. Pilot seçimi yaparken bu noktayı göz önünde bulundurmalıyız.”

“Ben daha çok bu [test] günlerinin sayısı hakkında endişeliyim ve bir çaylak pilot hakkında konuşursanız, sezon sonu testlerini de sayarsak toplamda 6 ya da 8 test gününüz olacak.”

“Bu, yeni araçla pilot başına 3 gün düşüyor demek oluyor. Dayanıklılık sorunları ya da 2 yıl önceki ya da Bahreyn’deki gibi kötü hava şartlarını da hayal edebilirsiniz. Tüm bu noktaları göz önünde bulundurmalıyız.”

“Fakat bu şekilde bile bir pilot seçerken orta vadeli kontrat imzalamak istiyorum. Sadece ilk iki yarışa odaklanmamalısınız ve bunun için orta vadeli bir anlaşmanız olması gerekiyor.” dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vasseur, Giovinazzi’yi takımda tutma seçeneğini de reddetmedi ve kontrattaki değişikliklere rağmen yeni bir anlaşma imzalamalarının mümkün olduğunu söyledi.

Takım patronu, “Ferrari ile çok güçlü bir ilişkimiz var ve bu ilişkiyi geliştirmek istiyoruz. Bu yüzden, kesinlikle akademilerini yakından inceliyoruz.”

“Avantajımız şu ki kararı bugün vermemize gerek yok. Antonio’nun önünde hâlâ yarışlar var ve iyi bir pozisyonda, ailemizin bir parçası ve bizimle iyi bir iş çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Vasseur, padoktaki kaynakların Bottas ile anlaşma yaptıklarını iddia etmesine rağmen bu konu hakkında bir yorum yapmayı reddetti. İki taraf 2009-2011 yılları arasında F3 ve GP3’te birlikte çalışmışlardı.

Vasseur, ”Valtteri ile iyi anılarım olduğu için onu araca koyacak değilim!”

“Sınırlı sayıda koltuğunuz ve sınırlı sayıda pilotunuz var. Oluşabilecek tüm kombinasyonları hayal edebilirsiniz.” diye ekledi.

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

Önceki haber

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

12 s
2
Formula 1

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

1 s
3
Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

18 s
4
Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

16 s
5
Formula 1

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

27 dk
Son Haberler
Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor
F1

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

27dk
Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"
F1

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

1 s
Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum"
F1

Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum"

1 s
Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"
F1

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

2 s
Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
F1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

2 s
Son Videolar
Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Zandvoort’un dar pit yolu Hollanda GP için güvenlik sorunları teşkil ediyor Hollanda GP
Formula 1

Zandvoort’un dar pit yolu Hollanda GP için güvenlik sorunları teşkil ediyor

Perez, motor değişimi nedeniyle Hollanda GP'ye son sıradan başlamaya hazırlanıyor Hollanda GP
Formula 1

Perez, motor değişimi nedeniyle Hollanda GP'ye son sıradan başlamaya hazırlanıyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Alfa Romeo: “Belçika GP sonucu, F1’deki herkesi incitti” Belçika GP
Formula 1

Alfa Romeo: “Belçika GP sonucu, F1’deki herkesi incitti”

Alfa Romeo’nun hırslı planı, en iyi F1 pilotlarının “ilgisini çekecek”
Formula 1

Alfa Romeo’nun hırslı planı, en iyi F1 pilotlarının “ilgisini çekecek”

Alfa Romeo, 2021'de çektiği acının neden işe yarayacağını düşünüyor?
Formula 1

Alfa Romeo, 2021'de çektiği acının neden işe yarayacağını düşünüyor?

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Formula 1 Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti
World Superbike World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum"

Son Haberler

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Hamilton'ın en hızlı turu atacağını biliyordum"

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bugün hiçbir konuda kusursuz değildik"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.