Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

Önümüzdeki hafta Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın, emekliliğini açıklayan Kimi Raikkonen yerini aldığını açıklanması bekleniyor ancak İsviçreli ekibin diğer koltuğu boş kalıyor.

Antonio Giovinazzi’nin hâlâ takımdaki yerini koruma şansı bulunsa da takımın yeni kontratıyla artık Ferrari Sürücü Akademisi’nden bir pilot bulundurma zorunluluğu yok ve bu durum, İtalyan sürücüye pek yardımcı olmuyor.

Giovinazzi’nin hâlâ Ferrari’nin listesinin en tepesinde yer aldığı biliniyor ve eğer başka bir anlaşma yapılırsa Maranello merkezli ekibin genç sürücü programından Alfa yedek pilotu Callum Ilott ya da F2 pilotu Robert Shwartzman gibi bir pilotla olmayacak.

Eğer Giovinazzi takımda atılırsa onu yerini alacak favori pilotlar, Mercedes Formula E şampiyonu de Vries ve Red Bull yedek pilotu Albon. Aynı zamanda bu iki pilot, Williams koltuğu için de rekabet ediyor.

İkilinin menajerleri şu anda birçok görüşme yaparak sıkı çalışsa da Vasseur, Albon’un şansının daha yüksek olduğunu ima etti ve bunun sebebinin 2022’de kural değişiklikleri değil de test süresinin az olmasından ötürü bir çaylak pilot için durumun daha zor olacağını söyledi.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Vasseur, “Kuralların değişmesinin bununla ilgili olduğunu sanmıyorum. Daha çok sınırlı test günü sayısından ötürü bunu derim. Pilot seçimi yaparken bu noktayı göz önünde bulundurmalıyız.”

“Ben daha çok bu [test] günlerinin sayısı hakkında endişeliyim ve bir çaylak pilot hakkında konuşursanız, sezon sonu testlerini de sayarsak toplamda 6 ya da 8 test gününüz olacak.”

“Bu, yeni araçla pilot başına 3 gün düşüyor demek oluyor. Dayanıklılık sorunları ya da 2 yıl önceki ya da Bahreyn’deki gibi kötü hava şartlarını da hayal edebilirsiniz. Tüm bu noktaları göz önünde bulundurmalıyız.”

“Fakat bu şekilde bile bir pilot seçerken orta vadeli kontrat imzalamak istiyorum. Sadece ilk iki yarışa odaklanmamalısınız ve bunun için orta vadeli bir anlaşmanız olması gerekiyor.” dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vasseur, Giovinazzi’yi takımda tutma seçeneğini de reddetmedi ve kontrattaki değişikliklere rağmen yeni bir anlaşma imzalamalarının mümkün olduğunu söyledi.

Takım patronu, “Ferrari ile çok güçlü bir ilişkimiz var ve bu ilişkiyi geliştirmek istiyoruz. Bu yüzden, kesinlikle akademilerini yakından inceliyoruz.”

“Avantajımız şu ki kararı bugün vermemize gerek yok. Antonio’nun önünde hâlâ yarışlar var ve iyi bir pozisyonda, ailemizin bir parçası ve bizimle iyi bir iş çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Vasseur, padoktaki kaynakların Bottas ile anlaşma yaptıklarını iddia etmesine rağmen bu konu hakkında bir yorum yapmayı reddetti. İki taraf 2009-2011 yılları arasında F3 ve GP3’te birlikte çalışmışlardı.

Vasseur, ”Valtteri ile iyi anılarım olduğu için onu araca koyacak değilim!”

“Sınırlı sayıda koltuğunuz ve sınırlı sayıda pilotunuz var. Oluşabilecek tüm kombinasyonları hayal edebilirsiniz.” diye ekledi.