Alfa Romeo, 2022 aracını 27 Şubat'ta tanıtacak!

Haberi dinle

Alfa Romeo renk düzenini ve yeni aracını tanıtan son takım olacak. Takım, yeni aracının gerçek renk düzenini 27 Şubat'ta yani Barselona'daki sezon öncesi testlerinin tamamlanmasından iki gün sonra tanıtacak.

Monoposto Alfa Romeo Racing 2022 F1 Photo by: Alfa Romeo

Hinwil merkezli ekip, 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek üç günlük testte ise özel bir kamuflaj renk düzeni kullanacak.

Takım aslında önceki yıllarda da shakedown yani çekim günü etkinliklerini özel kamuflaj renk düzenleriyle yapıyordu. Bu kez ilk teste de bu tarz bir tasarımla katılma kararı aldılar.

Böylelikle 2022 yılında kullanılacak renk düzeni ve aracın son hali, testten iki gün sonra ortaya çıkmış olacak.

Formula 1 bu yıl Barselona testleri için takımlardan özel renk düzenleri kullanmasını ve gerçek renk düzenlerini Barselona'da tanıtmasını istemişti. Çoğu takım bunu geri çevirdi ancak Alfa Romeo, bu isteğe uymuşa benziyor.

Jon Moncaux tarafından tasarlanan araçta Ferrari'nin güç ünitesi olsa da, artık vites kutusu ve arka süspansiyonu kendileri hazırlayacaklar. Bu açıdan araç, Ferrari F1-75'ten farklı bir felsefeye sahip olacak.

Takım şimdi, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun Barselona'daki testlerde kullanacağı kamuflaj tasarımı üzerinde çalışıyor.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 11 Şubat McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00 14 Şubat AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00 17 Şubat Ferrari Ferrari F1-75 Çevrimiçi 16:00 18 Şubat Mercedes Mercedes W13 - - 21 Şubat Alpine Renault A522 - - 27 Şubat Alfa Romeo Ferrari C42 - - - Red Bull Red Bull RB18 - - - Haas Ferrari VF-22 - - - Williams Mercedes Açıklanacak - -

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images