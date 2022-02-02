Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Haas, sprint yarışlarından ötürü bütçe sınırının artmasına karşı Sonraki / Tost: İki çaylakla yarışan F1 takımlarının başarılı olma şansı yok"
Formula 1 Son dakika

Alfa Romeo, 2022 aracını 27 Şubat'ta tanıtacak!

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Alfa Romeo Formula 1 takımı, 2022 aracını 27 Şubat'ta tanıtacağını açıklarken, Barselona testlerinde özel bir "kamuflaj" renk düzeniyle çalışacağını duyurdu.

Alfa Romeo, 2022 aracını 27 Şubat'ta tanıtacak!
Haberi dinle

Alfa Romeo renk düzenini ve yeni aracını tanıtan son takım olacak. Takım, yeni aracının gerçek renk düzenini 27 Şubat'ta yani Barselona'daki sezon öncesi testlerinin tamamlanmasından iki gün sonra tanıtacak.

Monoposto Alfa Romeo Racing 2022 F1

Monoposto Alfa Romeo Racing 2022 F1

Photo by: Alfa Romeo

Hinwil merkezli ekip, 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek üç günlük testte ise özel bir kamuflaj renk düzeni kullanacak.

Takım aslında önceki yıllarda da shakedown yani çekim günü etkinliklerini özel kamuflaj renk düzenleriyle yapıyordu. Bu kez ilk teste de bu tarz bir tasarımla katılma kararı aldılar.

Böylelikle 2022 yılında kullanılacak renk düzeni ve aracın son hali, testten iki gün sonra ortaya çıkmış olacak.

Formula 1 bu yıl Barselona testleri için takımlardan özel renk düzenleri kullanmasını ve gerçek renk düzenlerini Barselona'da tanıtmasını istemişti. Çoğu takım bunu geri çevirdi ancak Alfa Romeo, bu isteğe uymuşa benziyor.

Jon Moncaux tarafından tasarlanan araçta Ferrari'nin güç ünitesi olsa da, artık vites kutusu ve arka süspansiyonu kendileri hazırlayacaklar. Bu açıdan araç, Ferrari F1-75'ten farklı bir felsefeye sahip olacak.

Takım şimdi, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun Barselona'daki testlerde kullanacağı kamuflaj tasarımı üzerinde çalışıyor.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat
10 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere -
11 Şubat Birleşik Krallık McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00
14 Şubat İtalya AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00
17 Şubat İtalya Ferrari Ferrari F1-75 Çevrimiçi 16:00
18 Şubat Almanya Mercedes Mercedes W13 - -
21 Şubat Fransa Alpine Renault A522 - -
27 Şubat İsviçre Alfa Romeo Ferrari C42 - -
- Avusturya Red Bull Red Bull RB18 - -
- Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-22 - -
- Birleşik Krallık Williams Mercedes

Açıklanacak

 - -
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Haas, sprint yarışlarından ötürü bütçe sınırının artmasına karşı
Önceki haber

Haas, sprint yarışlarından ötürü bütçe sınırının artmasına karşı
Sonraki haber

Tost: İki çaylakla yarışan F1 takımlarının başarılı olma şansı yok"

Tost: İki çaylakla yarışan F1 takımlarının başarılı olma şansı yok"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Franco Nugnes
Analiz: Ducati'nin 2022 motosikletindeki güncellemeler Sepang Ocak Shakedown
MotoGP

Analiz: Ducati'nin 2022 motosikletindeki güncellemeler

Alfa Romeo, 2022 aracında Ferrari vites kutusu ve süspansiyonu kullanmayacak!
Formula 1

Alfa Romeo, 2022 aracında Ferrari vites kutusu ve süspansiyonu kullanmayacak!

Mercedes W13 de çarpışma testlerine tekrar girecek!
Formula 1

Mercedes W13 de çarpışma testlerine tekrar girecek!

Guan Yu Zhou Daha fazlası
Guan Yu Zhou
Giovinazzi: “Zhou'nun F1'de olmayı hak etmediğini söyleyemem"
Formula 1

Giovinazzi: “Zhou'nun F1'de olmayı hak etmediğini söyleyemem"

Zhou: "Çaylak yılım için Bottas'tan daha iyi bir takım arkadaşı olamazdı"
Formula 1

Zhou: "Çaylak yılım için Bottas'tan daha iyi bir takım arkadaşı olamazdı"

Zhou: "Son birkaç senede bana en çok Alonso yardım etti"
Formula 1

Zhou: "Son birkaç senede bana en çok Alonso yardım etti"

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Alfa Romeo yeni araca C42 adını verecek
Formula 1

Alfa Romeo yeni araca C42 adını verecek

Bottas, yeni kurallarla birlikte Alfa Romeo'nun daha yukarılarda olmasını bekliyor
Formula 1

Bottas, yeni kurallarla birlikte Alfa Romeo'nun daha yukarılarda olmasını bekliyor

Vasseur: "Yeni bir sürücü seçmek kolay bir karar değil"
Formula 1

Vasseur: "Yeni bir sürücü seçmek kolay bir karar değil"

Son Haberler

Red Bull da mı çarpışma testlerini geçti?
Formula 1 Formula 1

Red Bull da mı çarpışma testlerini geçti?

Hakkinen: "Mercedes hızlı bir araç veremezse Hamilton duygusal olarak zorlanacak"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Mercedes hızlı bir araç veremezse Hamilton duygusal olarak zorlanacak"

F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!
Formula 1 Formula 1

F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!

Hamilton'ın Çin Yeni Yılını kutladığı video, Abu Dabi'den önce çekilmiş
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın Çin Yeni Yılını kutladığı video, Abu Dabi'den önce çekilmiş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.