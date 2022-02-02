Alfa Romeo, 2022 aracını 27 Şubat'ta tanıtacak!
Alfa Romeo Formula 1 takımı, 2022 aracını 27 Şubat'ta tanıtacağını açıklarken, Barselona testlerinde özel bir "kamuflaj" renk düzeniyle çalışacağını duyurdu.
Alfa Romeo renk düzenini ve yeni aracını tanıtan son takım olacak. Takım, yeni aracının gerçek renk düzenini 27 Şubat'ta yani Barselona'daki sezon öncesi testlerinin tamamlanmasından iki gün sonra tanıtacak.
Monoposto Alfa Romeo Racing 2022 F1
Photo by: Alfa Romeo
Hinwil merkezli ekip, 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek üç günlük testte ise özel bir kamuflaj renk düzeni kullanacak.
Takım aslında önceki yıllarda da shakedown yani çekim günü etkinliklerini özel kamuflaj renk düzenleriyle yapıyordu. Bu kez ilk teste de bu tarz bir tasarımla katılma kararı aldılar.
Böylelikle 2022 yılında kullanılacak renk düzeni ve aracın son hali, testten iki gün sonra ortaya çıkmış olacak.
Formula 1 bu yıl Barselona testleri için takımlardan özel renk düzenleri kullanmasını ve gerçek renk düzenlerini Barselona'da tanıtmasını istemişti. Çoğu takım bunu geri çevirdi ancak Alfa Romeo, bu isteğe uymuşa benziyor.
Jon Moncaux tarafından tasarlanan araçta Ferrari'nin güç ünitesi olsa da, artık vites kutusu ve arka süspansiyonu kendileri hazırlayacaklar. Bu açıdan araç, Ferrari F1-75'ten farklı bir felsefeye sahip olacak.
Takım şimdi, Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun Barselona'daki testlerde kullanacağı kamuflaj tasarımı üzerinde çalışıyor.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|10 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|Gaydon, İngiltere
|-
|11 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|Woking, İngiltere
|22:00
|14 Şubat
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|Faenza, İtalya
|14:00
|17 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|F1-75
|Çevrimiçi
|16:00
|18 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|-
|-
|21 Şubat
|Alpine
|Renault
|A522
|-
|-
|27 Şubat
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|-
|-
|-
|Red Bull
|Red Bull
|RB18
|-
|-
|-
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|-
|-
|-
|Williams
|Mercedes
|
Açıklanacak
|-
|-
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images
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