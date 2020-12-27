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Alfa Romeo, 2021'de Mercedes tarzı dar burun konseptine geçiş yapacak!

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Alfa Romeo, 2021'de Mercedes tarzı dar burun konseptine geçiş yapacak!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com İtalya, Alfa Romeo'nun gelecek yıl Mercedes tarzı dar burun konseptine geçme kararı aldığını öğrendi. Ancak yeni burun ve ön kanadın çarpışma testlerinden geçmesi gerekecek.

Alfa Romeo, yeni sezonla birlikte aracın burun konseptini değiştirme kararı aldı. Hinwil merkezli ekip, 2021 sezonu için sahip olduğu gelişim haklarını C39'un ön aerodinamisinde yapacağı değişikliklerde kullanacak.

Takım bu kapsamda hava direncini azaltmak amacıyla dar burun konseptini benimseyecek ve daha fazla aerodinamik verimlilik arayışına girecek.

Hinwil merkezli ekip zaten yeni Ferrari motorunun güç avantajından faydalanacak ve şasi tarafında da gelecek yıl daha iyi pozisyonlar için yarışabilmeleri adına önemli çalışmalar varı.

Motorsport.com İtalya Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux'nun baş tasarımcı Luca Furbatto'ya burun kısmını Mercedes tarafından getirilen dar burun tasarımına göre revize etmesi talimatı verdiğini öğrendi.

Bu burun tasarımı, Ferrari ve müşteri ekiplerine ek olarak Williams dışında herkes tarafından benimseniyor.

Haas, Ferrari'nin vites kutusunu kullanmayı planlarken Alfa ise ön tarafın aerodinamik verimliliğini iyileştirmek için daha iyi sonuçlar veren burun tasarımına geçiş yapmayı planlıyor.

Yeni burun tasarımının çarpışma testinden geçmesi gerekecek ve bu, hiç de kolay bir görev değil. Bu yıl Racing Point, Renault ve McLaren da dar burun konseptine geçiş yapmıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi , Kimi Raikkonen
Takımlar Alfa Romeo
Editör Franco Nugnes

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