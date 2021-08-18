Alfa Romeo, 2021'de çektiği acının neden işe yarayacağını düşünüyor?

Orta grup çok yakın olduğu için, takımın yakın rakiplerinin kazanacağı en ufak performans, Alfa Romeo'nun sıralamada gerilemesine neden olabilirdi.

Takımların çoğunun sezonun başında bazı önemli güncellemeler getirmesi, Alfa'nın beklediğinden daha zor bir yıl geçiriyor olmasına neden olmuş olabilir.

Takım bu sene performans açısından ilerledi ve genel manada liderler ile farkı kapatmayı başardı ancak yine de çok yakın olan grid nedeniyle daha büyük puanlar kazanamıyor.

Williams'ın kaotik Macaristan GP'yi değerlendirip 10 değerli puan alması nedeniyle, daha fazla güncellemesi olmayacak olan Alfa bu seneyi 9. sırada tamamlayacak gibi görünüyor.

Takım şu anda diğerleriyle tamamen ayrışmış durumda. Haas hem performans, hem de puan açısından açık bir şekilde geride. Diğer taraftan Aston Martin ve hatta Williams bile Alfa'nın puan olarak artık çok önünde. Buna rağmen takım patronu Frederic Vasseur'un bu seneki tercihlerinden dolayı pişmanlığı yok.

Tabii ki rekabet seviyesi açısından Kimi Raikkonen'in Britanya GP'de telsizden yaptığı şikayet gibi hayal kırıklıkları bulunuyor ancak Vasseur, uzun vadeli düşündüklerinde bu sene çektikleri acının kendilerine kazanç sağlayacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Takımın daha fazla puan kazanmasını isterim."

"Takım içerisinde büyük çabalar sergiledik ancak sezon başından beri performans açısından biraz geride kalmamızın nedeni Ocak ayından itibaren %100 2022'ye odaklanma kararı almış olmamız."

"Diğer takımlar tamamen 2022 aracına odaklandıklarını söyleseler de, onların her hafta sonu güncelleme getirdiklerini gördük."

"Ancak biz bu kararı aldığımızda, %100 gelecek seneki araca odaklanırsak, 2021 aracını geliştirmeyeceğimizi biliyorduk. Durum böyle."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Motorsport Images

"Ancak bunun bizim için doğru karar olduğunu düşünüyorum çünkü geçen seneki pozisyonumuza bakarsak, aynı araca yatırım yapıp geliştirmeye devam etseydik, şampiyonadaki pozisyon açısından bunun ne kadar mantıklı olacağından emin değilim."

"Toro Rosso (AlphaTauri) ya da Renault (Alpine) ile olan farka bakarsanız, arada devasa fark var. Ancak gerçekten doğru karar olduğuna ikna oldum."

"Bunun olumlu ve olumsuz yönlerinin olacağını biliyorduk. Bu yüzden şu anda olumsuz tarafıyla baş etmemiz lazım." dedi.

Vasseur, bu seneki aracı geliştirmeyecek olsalar da, daha yapabilecekleri çok şey olduğunu düşünüyor.

Vasseur, pilotlarının araçtan daha fazla performans çıkarmaları halinde sıralamalarda 3. seansı zorlayabileceklerini söyledi.

Vasseur, "Tabii ki bu aracı yeniden rüzgar tüneline sokmayacağız ve motorlar donduruldu. Ancak takım olarak gelişebileceğimiz çok fazla alan var."

"Pilotlarımıza bakarsanız, birisi sıralamalarda diğeri ise yarışta daha iyi performans sergiliyor. Her ikisinden de en iyisini çıkarmalıyız."

"Pist operasyonlarında lastik kullanımı, araç ayarları ve pist üstündeki her bir detay konusunda gelişebileceğimiz alanlar olduğundan eminim."

"Bu benim için önemli çünkü takım olarak bu konuda yapabileceğimiz tüm iyileştirmeleri gelecek seneye de taşıyabiliriz."

"Gelişebileceğimiz alanlar var. Bu konuda saniyelerden bahsetmiyorum. Çoğu zaman 8, 9 ve 14. sıra arasında sadece birkaç salise fark oluyor. Herkesi baskı altında tutup aynı yönde zorlamaya devam etmek istiyorum." dedi.

Vasseur'un mevcut acıyı kabullenmesinin nedeni gelecek sene daha büyük adım atma şanslarının olması.

Alfa Romeo yeni araca erkenden odaklanmasıyla 2022 kurallarında öne geçmeyi umuyor. Diğer taraftan bütçe sınırı ve yeni ödül parası dağılımı yapısı, takımı böyle bir karar almaya teşvik etti.

Vasseur, "Bu yüzden çok hızlı bir şekilde gelecek seneye odaklanmaya karar verdik."

"Bu sene bütçe sınırı olsa dahi, mevcut araçların bütçe sınırı gelmeden çok önce geliştirildiğini biliyoruz."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41,Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Erik Junius

"2022, bütçe sınırı altında sıfırdan araç üretilen ilk sezon olacak. Bütçe sınırının hâlâ çok altında olduğumuzu ve gelecek sene ona yakın olacağımızı söyleyebilirim. Bu bizim için gerçek bir fırsat."

"Bunu, bizim lehimize olabilecek bir fırsat olarak görüyorum. Takımların çoğu takımı küçültmek ya da yaklaşımlarını değiştirerek farklı çalışmak zorunda olacaklar."

"Biz ise hâlâ takımı, kapasiteyi ve çalışan sayısını arttırma sürecindeyiz. Bu, pozitif bir dinamik içerisinde olduğumuz manasına geliyor."

"Bütçe sınırı bizim için bir sonraki adım olacak. Daha iyi gelir dağılımı ile, bu bizim için bir fırsat olabilir. Bu yüzden büyük resme baktığımda çok olumlu düşünüyorum."

"Bizim için çok önemli olan bir diğer şey takımın stabilitesi. Alfa Romeo ile daha yeni bir anlaşma yeniledik ve takımın her bir bölümü iyi durumda."

"Ancak bilirsiniz, bu benim için yeterli değil. Ben iyi bir araca, iyi bir pilot kadrosuna sahip olmamız ve pist üstünde iyi iş çıkarmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Günün sonunda burada yarışıyoruz." dedi.

Alfa Romeo'nun bu seneki kararıyla 2022'nin başında ne kadar kazanç sağlayacağı gelecek sene ortaya çıkacak.

O zamana kadar Vasseur, bu sene yüzleşmeleri gereken zor görev nedeniyle hem pilotların hem de takımın zaman zaman hayal kırıklığı yaşayacağını kabul ediyor.

Ancak Vasseur, bu tür hayal kırıklıklarının takımın hâlâ daha iyi iş çıkarma konusunda motive olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

Vasseur, "Bir yarışçıysanız, Kimi bir yarışçı ve takımın tamamı yarışçılardan oluşuyor, zorlandığınız ya da birkaç tur önce 10. sıradayken kıl payı puan dışında kaldığınız durumlarda tabii ki hayal kırıklığı yaşarsınız."

"Daha iyi bir araca ihtiyacımız var. Tabii ki aracı daha hızlı hale getirmemiz lazım. Ancak bir karar aldık ve bu sene aero gelişimi olmayacak."

"Ancak araçta geliştirebileceğimiz bazı noktalar var. Ayarlar ya da lastik yönetimi ile daha hızlı olabiliriz."

"Pilotların hayal kırıklığını çok iyi anlayabiliriz çünkü araçta olanlar ve daha iyi iş çıkarmak isteyenler onlar."

"Bunlar benim için motivasyonun olduğunu bir kanıtı. Bu konuda sorun yok." dedi.