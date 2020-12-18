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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2021 sonrası Ferrari ile devam edip etmeyeceğine karar vermedi

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Alfa Romeo, 2021 sonrası Ferrari ile devam edip etmeyeceğine karar vermedi
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, 2021 sezonunun ardından Ferrari ile devam edip etmeme konusundaki kararlarını vermediklerini söyledi.

Ferrari, 2020 sezonunu Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Point ve Renault'nun gerisinde altıncı sırada bitirdi ve 1980'den bu yana en kötü sezonunu geçirdi.

2019'da güç ünitesiyle ilgili yapılan soruşturmanın ardından 2020 için motorunda değişiklikler yapan Ferrari, bir anda motor gücü anlamında gridin en gerisine düşmüştü.

Sonuç olarak Ferrari motoru kullanan tüm takımlar geriledi ve Alfa Romeo sekiz puanla ancak sekizinci olurken, Haas sadece üç puan aldı ve dokuzuncu oldu.

Blick ile olan özel röportajında konuşan Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, henüz 2021 sonrası için Ferrari ile kontrat yenilemediklerini belirtti.

Vasseur, "2021'in sonuna kadar Ferrari'ye bağlıyız."

"Vakit geldiğinde kayıtların üzerinden geçmemiz gerekecek çünkü bir sonraki sözleşme, yeni araçlardan ötürü 2022'den 2026'ya kadar devam edecek." dedi.

Bir sonraki sözleşmenin Ferrari ile olup olmayacağı sorulduğunda Vasseur, "Asla kesin bir şey söyleyemezsiniz. Bu, tıpkı evlilik gibi. Kimse sonsuza kadar aynı kadınla kalacağını garanti edemez, tıpkı benim gibi!" diyerek gülümsedi ve ekledi:  "Bir ortaklıkta inişler ve çıkışlar olacağını her zaman hesaba katmalısınız… Bu yüzden kendimize sormalıyız: En iyi anlaşma hangi? Şu ana kadar Ferrari ile genel anlamda sağlam bir ortaklığa sahip olduk."

Sonrasında Vasseur'e Mick Schumacher'in Haas'a geçişi soruldu ve Vasseur konu hakkında şöyle konuştu: "Bu, beni aşar! Belki de takım istikrarı anlamında Ferrari'nin Mick'i Haas'a getirip Giovinazzi'yi bizim tarafımızda tutması mantıklıydı."

Simone Resta'nın Alfa'dan Ferrari'ye dönüşü ve sonra Haas'a geçişi sorulduğunda Vasseur, "Üzgünüm ama bu çok zor bir soru. Hayatta bazen tuhaf şeyler olabiliyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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