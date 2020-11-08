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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2021 pilotlarına Ferrari ile birlikte karar vermiş

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Alfa Romeo, 2021 pilotlarına Ferrari ile birlikte karar vermiş
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Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, 2021 sezonunda yarışacakları pilotlara Ferrari ile birlikte karar verdiklerini belirtti.

Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen'in sezon sonunda bitecek olan kontratının en az bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Bu karar genel anlamda şaşırtıcıydı. Çünkü sezon sonunda takım ayrılmaları ve yerlerine Ferrari Genç Sürücü Akademisi'nden isimlerin geçmesi bekleniyordu.

Şu anda Mick Schumacher başta olmak üzere Callum Ilott ve Robert Shwartzman gibi isimler F1 koltuğu bekliyorlar.

Frederic Vasseur, bu kararın Ferrari ile birlikte alındığını belirtti.

Alfa Romeo patronu şöyle dedi: "Ferrari ile iyi bir ilişkimiz var. Bu yüzden takımın sürücü kadrosuna birlikte karar verdik. Bize kimse baskı yapmadı."

"Ferrari ve sürücülerle tamamen açık bir görüşme yaptık. Sürücü takıma uymalı ve rahat hissetmeli."

Alfa Romeo'nun Ferrari ile olan anlaşması 2021 sonunda bitiyor ve tarafların ne yapacağı merak konusu.

Bunu yorumlayan Vasseur, "Ferrari ile kontratımız devam ediyor. 2021'in sonuna kadar sözleşmemiz var. Şu anda pazarlık halindeyiz ve herhangi bir karar alınmadı." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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