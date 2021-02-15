Alfa Romeo, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

Yeni sezonun ilk yarışına yaklaşık 40 gün kala, takımlar yeni araçlarını çalıştırmaya başladılar.

Şimdiye kadar Williams, McLaren, Ferrari ve Alpine yeni araçlarını çalıştırmışlardı. Şimdi bu ekiplere Alfa Romeo da katıldı.

Yeni sezonda Ferrari motoru kullanmaya devam edecek olan İsviçreli ekip, Twitter hesabı üzerinden yeni motorun sesini yayınladı.

Takım yeni aracını 22 Şubat'ta Varşova'da düzenleyeceği lansmanla tanıtacak.